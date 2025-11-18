Alerta alimentaria por la presencia de listeria en embutidos de supermercados DIA y Aldi

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) ha ampliado la información relativa a la alerta por presencia de Listeria monocytogenes en producto cárnico procedente de España (Ref. ES2025/648).

Se ha tenido conocimiento de la distribución de más productos afectados elaborados por el mismo fabricante, además del inicialmente comunicado. Estos productos están siendo retirados de los canales de comercialización.

Como ampliación de la información transmitida el pasado 7 de noviembre, las autoridades sanitarias de la Comunidad Valenciana han informado a la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI) de la distribución de más productos afectados elaborados por el mismo fabricante, además del inicialmente comunicado.

Según la información disponible, la distribución ha sido a las comunidades autónomas de Andalucía, Asturias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Extremadura, Comunidad de Madrid, País Vasco y Comunidad Valenciana, si bien no es descartable que puedan existir redistribuciones a otras comunidades autónomas. Los datos de los productos implicados actualizados son:

Producto 1

Nombre del producto: Chopped lata finas lonchas

Nombre de marca: Nuestra Alacena (DIA)

Aspecto del producto: Envasado loncheado 150 g

Número de lote y fecha de caducidad: 252761 con fecha de caducidad 17/11/2025, y 252771 con fecha de caducidad 18/11/2025

Peso de unidad: 150 g

Temperatura: refrigerado

Producto 2

Nombre del producto: Pavo trufado con pistachos

Nombre de marca: Serrano

Aspecto del producto: Envasado loncheado

Número de lote y fecha de caducidad: 252771 con fecha de caducidad 18/11/2025

Peso de unidad: 150 g

Temperatura: refrigerado

Producto 3

Nombre del producto: Mortadela de pavo con aceitunas

Nombre de marca: La tabla (Aldi)

Aspecto del producto: Envasado loncheado

Número de lote y fecha de caducidad: 252761 con fecha de caducidad 17/11/2025, y 252771 con fecha de caducidad 18/11/2025

Peso de unidad: 200 g

Temperatura: refrigerado

Producto 4

Nombre del producto: Mortadela de pavo

Nombre de marca: La tabla (Aldi)

Aspecto del producto: Envasado loncheado

Número de lote y fecha de caducidad: 252761 con fecha de caducidad 17/11/2025, y 252771 con fecha de caducidad 18/11/2025

Peso de unidad: 200 g

Temperatura: refrigerado

Producto 5

Nombre del producto: Chopped de pavo

Nombre de marca: La tabla (Aldi)

Aspecto del producto: Envasado loncheado

Número de lote y fecha de caducidad: 252761 con fecha de caducidad 17/11/2025, y 252771 con fecha de caducidad 18/11/2025

Peso de unidad: 200 g

Temperatura: refrigerado

Producto 6

Nombre del producto: Maxi pavo

Nombre de marca: La tabla (Aldi)

Aspecto del producto: Envasado loncheado

Número de lote y fecha de caducidad: 252761 y 252763 con fecha de caducidad 17/11/2025.

Peso de unidad: 325 g

Temperatura: refrigerado

Producto 7

Nombre del producto: Maxi york

Nombre de marca: La tabla (Aldi)

Aspecto del producto: Envasado loncheado

Número de lote y fecha de caducidad: 252761 y 252763 con fecha de caducidad 17/11/2025.

Peso de unidad: 450 g

Temperatura: refrigerado

Según la información disponible, la distribución ha sido a las comunidades autónomas de Andalucía, Asturias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Extremadura, Comunidad de Madrid, País Vasco y Comunidad Valenciana, si bien no es descartable que puedan existir redistribuciones a otras comunidades autónomas.

Esta información ha sido trasladada a las autoridades competentes de las comunidades autónomas a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI), con el objeto de que se verifique la retirada de los productos afectados de los canales de comercialización.

Se recomienda a las personas que tengan en su domicilio productos afectados por dicha alerta, se abstengan de consumirlos. En el caso de haber consumido alguno de los productos de los lotes afectados y presentar sintomatología compatible con la listeriosis (vómitos, diarrea o fiebre), se recomienda acudir a un centro de salud.

En el caso de estar embarazada, se recomienda consultar las recomendaciones de consumo durante el embarazo realizadas por la AESAN relativas a prácticas de higiene alimentaria importantes para las mujeres gestantes, así como una relación de los alimentos que se deben evitar durante el embarazo por estar asociados a determinados peligros biológicos (entre los que destaca Listeria monocytogenes). Se recuerda la importancia de extremar las medidas de higiene para evitar la contaminación cruzada con otros productos.