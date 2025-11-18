Madrid registra 12 muertos en accidentes laborales en el último mes con 74 en lo que va de 2025

Los datos de siniestralidad laboral registrados en la Comunidad de Madrid durante el mes de octubre han arrojado un total de 12 personas trabajadoras fallecidas a causa de accidentes laborales. De este total, ocho ocurrieron durante la jornada de trabajo, mientras que los cuatro siniestros restantes se produjeron en el trayecto de ida o vuelta al puesto, conocidos como accidentes in itinere.

El Sector Servicios concentró la mayor parte de la fatalidad al sumar siete de las víctimas de octubre, con tres accidentes mortales en jornada laboral y la totalidad de los cuatro sucesos in itinere. En el ámbito de la jornada laboral, el sector más afectado fue el de la Construcción, con cinco fallecidos, cuyas causas se debieron a atrapamientos y a un choque contra un objeto en movimiento. En contraste, las tres muertes registradas en jornada en el Sector Servicios se atribuyeron a «Patologías No Traumáticas», como infartos.

Evolución mensual y acumulada

En cuanto a la cifra global, durante octubre se notificaron 8.801 accidentes laborales, una ligera disminución con respecto a los 9.301 registrados el mismo mes del año anterior. Sin embargo, el sector de la Construcción desafió esta tendencia, experimentando un incremento del 8,04% en su siniestralidad total, al pasar de 1.182 accidentes en 2024 a 1.277 en 2025. Además, los accidentes mortales en jornada en la Construcción aumentaron un 25% en el mes.

La cifra acumulada de fallecidos en lo que va de año también muestra un ligero crecimiento: hasta finales de octubre de 2025, un total de 74 personas trabajadoras han perdido la vida, frente a las 73 contabilizadas en el mismo periodo del año anterior. Del total de 73.049 accidentes laborales registrados de enero a octubre, 60.318 tuvieron lugar en jornada y 12.731 fueron in itinere.

Incremento en accidentes graves y seguridad vial

Los datos revelan también un preocupante aumento en la gravedad de los accidentes en diversos sectores. En la Construcción, los siniestros graves se incrementaron un 85,71% en el periodo anual analizado. De igual forma, el Sector Industria registró una subida del 33,33% en accidentes graves, y el Sector Agricultura, un aumento del 50%.

Respecto a la seguridad vial laboral, la mortalidad ha crecido un 14,29% en el periodo de enero a octubre, sumando 16 accidentes mortales, en comparación con los 14 del año anterior. Las Patologías No Traumáticas continúan siendo la causa más frecuente de muerte, seguidas por los accidentes viales, incluyendo los 16 siniestros mortales in itinere y 9 accidentes ocurridos «en misión» de trabajo. A pesar de un descenso general del 2,78% en el total de accidentes respecto al año pasado, las cifras mantienen la preocupación entre los agentes sociales.