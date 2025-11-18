Apple celebrará sus 40 años en España con un concierto en Sol de Amaia, Dellafuente, Yerai Cortés y Israel Fernández

La compañía tecnológica Apple ha anunciado la celebración de un evento musical de gran formato, denominado «El Encuentro», como una forma de conmemorar su trayectoria y la vinculación que ha desarrollado con la creatividad y el talento en España. El espectáculo será de acceso libre y se espera que congregue a miles de asistentes en el corazón de la capital.

El evento está programado para el miércoles 19 de noviembre a las 20:00 horas. La Plaza de la Puerta del Sol será el escenario de esta fiesta cultural, con un montaje frente a la principal tienda de la marca en la ciudad. Se estima que la convocatoria podría atraer a cerca de 15.000 personas, una cifra que toma como referencia eventos públicos anteriores realizados en el mismo emplazamiento.

Un cartel de figuras nacionales

La propuesta musical cuenta con la participación confirmada de hasta cuatro artistas destacados del panorama nacional. El cartel incluye las actuaciones de Dellafuente, Amaia, Israel Fernández y Yerai Cortés. La organización del evento ha corrido a cargo de Apple en colaboración con la productora Little Spain, asociada al artista madrileño C. Tangana. La selección de músicos busca destacar las raíces españolas, con una notable presencia del flamenco.

La compañía ha informado que el objetivo del acto es festejar la creatividad nacional y el papel desempeñado por la empresa en su promoción. El acceso a la plaza será controlado por un dispositivo de seguridad de la policía, que implementará controles de aforo para manejar la alta afluencia esperada.

Trayectoria de Apple en España

Este gran espectáculo se enmarca en la celebración por los años de presencia de la marca en el territorio español. Si bien la primera Apple Store abrió en Barcelona en 2010, fue en 2014 cuando la empresa inauguró su emblemático punto de venta en la Puerta del Sol, estableciéndose en el histórico edificio que anteriormente ocupó el Gran Hotel París. Desde entonces, la firma ha expandido su presencia con cuatro grandes locales en la capital.