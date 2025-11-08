ComunidadNoticiasSalud

Alerta alimentaria por listeria en chóped de un famoso supermercado

Gacetín Madrid

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición ha tenido conocimiento a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI), de una notificación de alerta trasladada por las autoridades sanitarias relativa a la presencia de Listeria monocytogenes, en chopped lata finas lonchas.

Los datos del producto implicado son:

  • Nombre del producto: Chopped lata finas lonchas
  • Nombre de marca: Nuestra Alacena (DIA)
  • Aspecto del producto: Envasado loncheado 150 g
  • Número de lote: 252771
  • Fecha de caducidad: 18/11/25
  • Peso de unidad: 150 g
  • Temperatura: refrigerado

Según la información disponible, la distribución inicial ha sido a la comunidad autónoma de Andalucíasi bien no es descartable que puedan existir redistribuciones a otras comunidades autónomas, como la Comunidad de Madrid.

Esta información ha sido trasladada a las autoridades competentes de las comunidades autónomas a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI) con el objeto de que se verifique la retirada de los productos afectados de los canales de comercialización, y al Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES).

Se recomienda a las personas que tengan en su domicilio productos afectados por esta alerta, se abstengan de consumirlos. En el caso de haber consumido alguno de los productos de los lotes afectados y presentar sintomatología compatible con la listeriosis (vómitos, diarrea o fiebre), se recomienda acudir a un centro de salud.

En el caso de estar embarazada, se recomienda consultar las recomendaciones de consumo durante el embarazo realizadas por la AESAN relativas a prácticas de higiene alimentaria importantes para las mujeres gestantes, así como una relación de los alimentos que se deben evitar durante el embarazo por estar asociados a determinados peligros biológicos (entre los que destaca Listeria monocytogenes).Se recuerda la impo rtancia de extremar las medidas de higiene para evitar la contaminación cruzada con otros productos.

Periódico digital de la Ciudad de Madrid (España)

Te puede interesar

Un joven motorista grave tras accidentarse en Moncloa...

Madrid honra este domingo a La Almudena con...

OCU alerta sobre el producto que comes cada...

La Final Nacional de Red Bull Tetris invita...

Del Bernabéu al Calderón: regresa este domingo el...

Madrid crece a un ritmo anual de 4,1%...

Madrid aprueba 2,5 millones de euros para financiar...

Cinco detenidos por el matrimonio forzado de una...

Ayuso cancela su viaje a Andalucía por problemas...

Más de 260 familias madrileñas se han beneficiado...

Comentarios