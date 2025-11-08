Alerta alimentaria por listeria en chóped de un famoso supermercado

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición ha tenido conocimiento a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI), de una notificación de alerta trasladada por las autoridades sanitarias relativa a la presencia de Listeria monocytogenes, en chopped lata finas lonchas.

Los datos del producto implicado son:

Nombre del producto: Chopped lata finas lonchas

Nombre de marca: Nuestra Alacena (DIA)

Aspecto del producto: Envasado loncheado 150 g

Número de lote: 252771

Fecha de caducidad: 18/11/25

Peso de unidad: 150 g

Temperatura: refrigerado

Según la información disponible, la distribución inicial ha sido a la comunidad autónoma de Andalucía, si bien no es descartable que puedan existir redistribuciones a otras comunidades autónomas, como la Comunidad de Madrid.

Esta información ha sido trasladada a las autoridades competentes de las comunidades autónomas a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI) con el objeto de que se verifique la retirada de los productos afectados de los canales de comercialización, y al Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES).

Se recomienda a las personas que tengan en su domicilio productos afectados por esta alerta, se abstengan de consumirlos. En el caso de haber consumido alguno de los productos de los lotes afectados y presentar sintomatología compatible con la listeriosis (vómitos, diarrea o fiebre), se recomienda acudir a un centro de salud.

En el caso de estar embarazada, se recomienda consultar las recomendaciones de consumo durante el embarazo realizadas por la AESAN relativas a prácticas de higiene alimentaria importantes para las mujeres gestantes, así como una relación de los alimentos que se deben evitar durante el embarazo por estar asociados a determinados peligros biológicos (entre los que destaca Listeria monocytogenes).Se recuerda la impo rtancia de extremar las medidas de higiene para evitar la contaminación cruzada con otros productos.