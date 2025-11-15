Casa de Campo se llena este domingo de remo con el 34º Trofeo Villa de Madrid

El lago de la Casa de Campo acoge este domingo, 16 de noviembre, el Trofeo Villa de Madrid de Remo, organizado por la Federación Madrileña de Remo y el Club Madrid Velocidad. Esta regata alcanza su trigésimo cuarta edición, siendo una de las de mayor tradición dentro del calendario nacional.

Con una participación prevista de 55 deportistas en representación de seis clubes madrileños, la competición se desarrollará entre las 9:30 y las 11:30 horas en las categorías masculinas y femeninas de alevín, infantil, cadete, absoluta y veterana. Además, se disputará una prueba en categoría absoluta mixta, cuyos equipos estarán formados por dos deportistas femeninas y dos masculinos, sobre una distancia de 1.000 metros.

En las categorías de alevín, infantil y cadete, las pruebas se realizarán en barcos individuales, tipo yoleta o skiff, en la distancia de 250 metros. Las categorías absoluta y veterana competirán en la modalidad de yola 4 con timonel, con un recorrido de 1.000 metros.

Este trofeo de remo cuenta con la designación ‘Villa de Madrid’ que el Ayuntamiento otorga históricamente a aquellos premios y competiciones que elevan el prestigio de la ciudad y de su deporte.