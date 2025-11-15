Más de 16.000 personas toman Madrid este domingo en la carrera solidaria ‘Ponle Freno’

Este domingo ,16 de noviembre, se celebra la 17ª edición de la carrera popular Ponle Freno, organizada por Atresmedia y la compañía AXA Seguros, que busca sensibilizar a la ciudadanía sobre la importancia de la seguridad vial y que destinará la recaudación íntegramente a un proyecto de apoyo a diez víctimas de accidentes de tráfico.

Con una distancia a escoger entre 10 o 5 kilómetros y más de 16.000 participantes, este evento pretende concienciar a la población sobre los beneficios del ejercicio físico y la responsabilidad que hay que tener al volante. El evento dispone de dos modalidades de carreras, una de 5 kilómetros y otra de 10 kilómetros, y también se ha organizado la 5KM junior exclusivamente para niños y niñas.

Ambos recorridos, pasarán por las calles más emblemáticas de la ciudad, la Plaza de Colón, Castellana, Nuevos Ministerios, Gran Vía, Callao, Preciados, Neptuno y Cibeles. En la modalidad de 5 kilómetros, atravesará el Paseo de la Castellana y bajará por la Calle Serrano, rodeando la Biblioteca Nacional y entrando por el eje de Recoletos a meta.

Con la Plaza de Colón como punto central, el recorrido de la carrera de 10 kilómetros tendrá como punto de salida desde Plaza de Colón por Castellana hasta Plaza de San Juan de la Cruz, donde los corredores realizarán un giro para subir por la calle Ríos Rosas hasta la de Bravo Murillo donde girarán a la izquierda hasta enlazar con la de San Bernardo y llegar a la Glorieta de Ruíz Giménez donde volverán a girar a la izquierda. Continuarán por Carranza, la calle Sagasta y la de Génova.

En el Paseo de Recoletos continuarán hasta Cibeles para continuar por la calle de Alcalá. Los corredores pasarán por Gran Vía hasta la plaza de Callao y ahí cogerán la calle Preciados hasta Sol, tras un rodeo de la puerta del Sol, saldrán de ella por la Carrera de San Jerónimo. Una vez en la Plaza de Neptuno, girarán a la izquierda para subir por el Paseo del Prado, el de Recoletos y llegar a la meta.

El tiempo máximo para completar la prueba es 1 hora y 15 minutos para la de 10 km; y 45 minutos para la carrera de 5km. Se entregarán trofeos a los tres primeros clasificados de la general (hombres y mujeres). En esta edición, de la mano de club VG Running, el entrenamiento será el viernes 14 de noviembre a las 18:00h en el Parque de El Retiro, concretamente en la entrada de la Puerta de Alcalá; Además estarán presentes Abel Antón y Martín Fiz.

Cada edición, rostros de Atresmedia han tomado parte en la carrera y en 2025 estarán presentes Roberto Leal y Jaime Cantizano, Esther Vaquero y Dani Mateo y Josep Pedrerol y Edu Aguirre. Todos ellos unen fuerzas junto a historias personales como las de Rubén Montero, Álvaro Poveda, Gloria Lucas, Mariano Calvo y Esteban Lago, lesionados por accidentes de tráfico, para recordar el objetivo de Ponle Freno: ayudar a salvar vidas y correr por dejar el contador de víctimas a 0.