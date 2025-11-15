Más de 74.000 ecuatorianos llamados este domingo en Madrid al Referéndum y Consulta Popular 2025

La capital de España acogerá este domingo, 16 de noviembre, la jornada del Referéndum y Consulta Popular 2025 de Ecuador, un evento que concentrará la participación de la comunidad ecuatoriana residente en el país.

Un total de 74.501 ecuatorianos empadronados podrán ejercer su derecho al voto en el principal recinto habilitado en la ciudad. El centro de votación se situará en el Pabellón 14 de IFEMA, en la Avenida del Partenón 5, en el distrito de Barajas.

La jornada se desarrollará de forma ininterrumpida entre las 09:00 y las 19:00 horas. Los convocados deberán presentar su cédula de identidad o pasaporte ecuatoriano para sufragar, incluso si los documentos están caducados. Solo podrán participar aquellos que hayan realizado el cambio de domicilio electoral antes del 22 de agosto de 2025.

Temas clave de la consulta

Los ciudadanos podrán pronunciarse sobre cuatro preguntas oficiales aprobadas por el Consejo Nacional Electoral (CNE), correspondientes al Referéndum y a la Consulta Popular. Entre los temas de las papeletas se incluye la eliminación de la prohibición para establecer o ceder bases militares extranjeras, la supresión del financiamiento estatal a partidos políticos, la modificación del sistema de elección y número de asambleístas, y la convocatoria e instalación de una Asamblea Constituyente para la elaboración de una nueva Constitución.

El censo electoral en España ha ascendido a un total de 196.249 personas, lo que evidencia un incremento de votantes empadronados en el exterior con respecto a las Elecciones Generales del pasado abril. La Embajada del Ecuador ha llamado a la comunidad a informarse y ejercer su derecho al voto de manera pacífica y cívica.