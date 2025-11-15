Muere un joven motorista tras accidentarse en Villaverde (Madrid)

Un joven de 31 años de edad ha muerto prácticamente en el acto esta mañana de sábado, 15 de noviembre, tras accidentarse con su motocicleta cuando circulaba por el distrito madrileño de Villaverde.

Por causas que aún se investigan, pasadas las 7 y media de la mañana un motorista que circulaba por la avenida de Andalucía, junto al Metro de Ciudad de los Ángeles, ha perdido el control de su moto, saliendo despedido varios metros, impactando contra la calzada y quedando tendido en el suelo prácticamente sin vida.

Como consecuencia del brutal golpe, el chico ha sufrido múltiples traumatismos incompatibles con la vida. Los sanitarios del SAMUR-Protección Civil tan solo han podido confirmar su fallecimiento. El siniestro ha ocurrido sin que aparentemente otro vehículo se haya visto implicado.

Agentes de la Unidad Judicial de Tráfico de la Policía Municipal de Madrid desplazados al lugar del suceso han procedido a realizar el atestado y han abierto una investigación para esclarecer las circunstancias de este mortal accidente.