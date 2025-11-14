Las obras de acondicionamiento del Colegio de Educación Infantil y Primaria Amadeo Vives se acercan a su fin. El concejal de Latina, Alberto González, ha visitado hoy el estado de estos trabajos que han supuesto una inversión de 250.000 euros.

Estas obras abarcan la incorporación de pavimento poroso en los patios de la zona de la calle de los Yébenes para mejorar el drenaje, la plantación de arbolado y plantas en el patio inferior, la mejora de la accesibilidad a través de la instalación de una rampa y doble pasamanos y la reparación de las redes de saneamiento.