Más Madrid denuncia que tres familias con bebés y niños están durmiendo en la calle a las puertas del Samur Social

La concejala de Más Madrid, Cuca Sánchez, ha emitido duras críticas contra el Gobierno de José Luis Martínez-Almeida tras conocer el caso de tres familias, incluyendo a bebés y menores de edad, que se han visto obligadas a dormir en la calle a las puertas del Samur Social en el mes de noviembre. Sánchez ha calificado de «absolutamente inadmisible» que, en una ciudad con los recursos de Madrid, haya familias «con sus hijos pequeños durmiendo en la calle» con «frío y con lluvia».

La portavoz de Más Madrid denunció la «falta de humanidad» del gobierno municipal por permitir que «bebés y niños pequeños», incluso alguno con «discapacidad intelectual», estuvieran anoche «calándose bajo la lluvia y pasando frío». Sánchez señaló que se trata de familias que «han huido de sus países de situaciones extremas» y que el Ayuntamiento «deja completamente desamparadas sin lo más básico, un techo donde refugiarse».

La formación municipal acusó al Ayuntamiento de Almeida de «lavarse siempre las manos». En lugar de buscar una solución a esta «emergencia», Más Madrid asegura que el Área de Políticas Sociales ha solicitado a la Comunidad de Madrid que «valore custodiar a los niños». La edil criticó que la «solución del alcalde [sea] separarlos de sus padres antes que proporcionar un alojamiento útil para toda la familia».

Más Madrid sostiene que la situación constituye una «vulneración flagrante de los derechos de la infancia y de las obligaciones que tiene el Ayuntamiento». Por ello, exigió una «respuesta inmediata» del alcalde de Madrid, demandando que se proporcionen recursos de forma urgente: un alojamiento digno inmediato, el acceso a servicios sociales y el acompañamiento que merecen estas personas bajo protección internacional.

Sánchez concluyó instando al Gobierno a activar los «dispositivos y recursos que deberían estar activados precisamente para estas situaciones», y a no «separar a los niños de sus progenitores».