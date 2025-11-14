Cultura y Ocio

La Escolanía de El Escorial llega al teatro Fernán Gómez con su Gran concierto de Navidad

Gacetín Madrid

El teatro Fernán Gómez. Centro Cultural de la Villa, espacio del Área de Cultura, Turismo y Deporte, ofrecerá el domingo 14 de diciembre, a las 19:00 horas, el Gran concierto de Navidad, un único recital en Madrid a cargo de la Escolanía de El Escorial que podrá disfrutarse en la Sala Guirau del centro cultural.

La Escolanía es una institución musical fundada en 1974 por los religiosos agustinos del Monasterio de San Lorenzo de El Escorial. La compone un grupo de 40 niños, cuyas edades oscilan entre los 9 y los 17 años y que, no solo dedican su tiempo al estudio académico, sino que reciben una formación integral con una atención especial a la música. José María Abad Bolufer es su director artístico y Pedro Alberto Sánchez, el maestro de capilla.

El programa de este concierto tendrá como hilo conductor la canción de cuna. Su sencilla melodía y su balanceo lento, afirma Sánchez, “crean un equilibrio perfecto entre la melodía expresiva y el carácter sereno de la obra. Es un canto íntimo que nos traslada a un ambiente de ensoñación”. La Canción de cuna, Lullaby, Wiegenlied, Berceuse, Balulalow… está presente en múltiples villancicos navideños, algunos de los cuales se interpretarán durante este concierto.

Programa Gran Concierto de Navidad

Escolanía del Real Monasterio de El Escorial

Director Artístico: José Maria Abad Bolufer

Maestro de Capilla: Pedro Alberto Sánchez

Pianista: Yulia Kazharskaya

Primera parte:

Guten Abend, gut´nacht (Arr. John Levaitt)    Johannes Brahms

Balulalow                                                        Peter Warlock

Gaudete Christus est natus                         Anónimo medieval

Birjina gaztetto (The Angel Gabriel)        Edgar Pettman – John Raymond Howell

Softly                                                               Will Todd

Angel´s Carol                                                John Rutter

A la nanita nana                                           Eduardo Cifre

The seal Lullaby                                            Eric Whitacre

Segunda parte:

El Nacimiento (Vidala catamarqueña)      Ariel Ramírez

Canción de cuna (Wiegenlied)                    Max Reger

Al filo de medianoche                                   Anónimo

White Christmas                                            Irving Berlin

Stille Nacht, heiligen Nacht                         Franz Grüber

The Ground (Sunrise Mass)                        Ola Gjeilo

Gloria (A little Jazz Mass)                           Bob Chilcott

Quelle est cette odeur agradéable?            David Willcocks

Jazzy Jingle Bells Waltz                               Becki Slage Mayo-Lynn Shaw Bailey

Periódico digital de la Ciudad de Madrid (España)

Te puede interesar

Goya visita la Galería de las Colecciones Reales

El Metropolitano se convierte en una gran pista...

Regresa el mercado navideño a Nuevos Ministerios: adornos,...

El Museo del Prado «reconstruye» la desparecida Capilla...

Almeida celebra que el chotis sea parte de...

La 8ª edición de Animario celebra la animación...

Madrid, anfitriona de los Premios Yvonne Blake de...

El musical de Oliver Twist llega a Madrid...

Delegación del Gobierno en Madrid promueve un calendario...

’21 DISTRITOS’ de Madrid recibe a Niño de...

Comentarios