Hostelería y ocio nocturno de Madrid denuncian la «campaña de acoso» del Ayuntamiento

Las principales asociaciones de la hostelería y el ocio nocturno de Madrid han unido fuerzas en la reactivación de la Plataforma por el Ocio, una iniciativa conjunta para denunciar lo que consideran un «ataque indiscriminado, injusto y arbitrario» por parte de la Agencia de Actividades (ADA), dependiente del Área de Urbanismo, Medioambiente y Movilidad del Ayuntamiento de la capital.

Las entidades Hostelería Madrid, Noche Madrid, Madrid en Vivo, junto con las asociaciones de hosteleros de Malasaña, La Latina y el Barrio de las Letras, acusan a la Delegación de Urbanismo de llevar a cabo una campaña de «acoso» con precintos y «multas millonarias».

Crisis de los aforos y seguridad

La Plataforma sostiene que la actual crisis se origina en la adopción de los tipos urbanísticos para calcular los aforos, así como en las restricciones impuestas a la revisión de aforos en la Zona de Protección Acústica Especial (ZPAE) de Centro.

Sin embargo, el punto más crítico de su denuncia es la derogación de la Instrucción de Aforos en marzo de 2024. El sector empresarial argumenta que esta instrucción, aprobada en 2014 tras la tragedia del Madrid Arena de 2012 para establecer criterios objetivos de seguridad y aforo, era el marco regulador que garantizaba la seguridad.

La desaparición de esta norma ha provocado, según las asociaciones, que la evaluación de la seguridad de los establecimientos quede a merced de la «actuación subjetiva y arbitraria» de los técnicos del ADA, «al margen de las condiciones de seguridad real de los locales». Consideran que la derogación, llevada a cabo sin alternativa técnica, supone un «retroceso peligroso y una irresponsabilidad histórica».

Indignación del sector y peticiones

La indignación de los hosteleros y empresarios del ocio se ve agravada al producirse en un momento de auge turístico, donde Madrid ha sido reconocida internacionalmente por su vida nocturna y oferta gastronómica.

«Es inconcebible que cuando Madrid presume de tener la mejor noche y restauración de Europa, se esté cuestionando la profesionalidad, el rigor y la gestión de los establecimientos que sostienen ese prestigio», señalan en su comunicado, advirtiendo que «no van a tolerar que se criminalice a un sector que crea empleo, riqueza y cultura mientras la administración destruye las reglas del juego».

La Plataforma por el Ocio exige la puesta en marcha de varias medidas urgentes:

Recuperación inmediata de la Instrucción de Aforos como norma fundamental de regulación. Suspensión de las órdenes de precinto actualmente en marcha. Eliminación del bloqueo a la revisión de los aforos en la ZPAE de Centro. Revisión de todos los expedientes en tramitación.

Las asociaciones ya han solicitado formalmente al delegado del Área de Gobierno de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, el inicio de una mesa de negociación inmediata. Además, han anunciado la organización de una próxima jornada técnica que contará con expertos (jueces, bomberos, ingenieros y abogados) para debatir la seguridad en los establecimientos públicos y la armonización de los aforos con el Código Técnico de Edificación.