Detenido por robar en hoteles de Madrid: fingía ser cliente y que había perdido el acceso

Agentes de la Policía Nacional han detenido a un hombre de 45 años de edad por robar en habitaciones de establecimientos hoteleros de Madrid y Baleares. Convencía a los empleados haciéndose pasar por cliente, alegando que no le funcionaba la llave de entrada y había bloqueado la contraseña la caja fuerte, logrando así que le facilitasen el acceso a ambas.

Este varón fue detenido por última vez el pasado 10 de octubre tras cometer un robo con fuerza en un establecimiento hotelero del distrito madrileño de Chamartín. Anteriormente había sido detenido dos días antes, tras robar en una habitación de hotel en en el distrito de Chamberí, donde también había sido identificado por la comisión de otro robo cometido en el mes de mayo. Además, se le imputaron ochos robos más en Ibiza, cuatro en Palma de Mallorca y una reclamación judicial de Bilbao por un delito de robo con violencia.

Detenido tras robar en una habitación de hotel en Chamberí

Los hechos sucedieron el pasado ocho de octubre cuando se recibió la denuncia de una víctima que manifestaba que le habían sustraído sus pertenencias del interior de la habitación del hotel en el que se alojaba. Tras unas rápidas indagaciones, se estableció un dispositivo de búsqueda que culminó, apenas cinco horas después, con la localización del presunto autor en el distrito de Arganzuela.

Entre sus pertenencias se localizaron los efectos y la documentación que había sustraído esa misma noche. Por tales hechos, se procedió a su detención como presunto responsable de un delito de robo con fuerza.

Dos robos en el mismo hotel del distrito de Chamartín

La investigación comenzó el pasado mes de mayo, tras la denuncia de un turista que se encontraba alojado en un hotel del distrito madrileño de Chamartín. Éste manifestaba que habían accedido a su habitación forzando la puerta y se había llevado diferentes efectos personales y dinero en efectivo, así como sus tarjetas de crédito. Avanzadas las pesquisa, los investigadores tuvieron conocimiento de otro robo perpetrado en el mes de agosto en el mismo hotel y de similares características.

En este caso, además, habían realizado diversos cargos fraudulentos en diferentes establecimientos con las tarjetas sustraídas, que ascendían a casi 1.000 euros. Tras las labores de investigación, este mes de octubre se logró la identificación del presunto autor de los hechos, procediendo a su detención el pasado día diez de octubre por los delitos de robo con fuerza y estafa.

Ocho hechos en Ibiza en apenas dos días en el mes de agosto

Una vez arrestado, los investigadores pudieron comprobar que este mismo varón estaba siendo investigado por la comisión de ocho robos con fuerza en seis hoteles de la isla de Ibiza, cometidos entre los días 17 y 19 del pasado mes de agosto. En apenas dos días, habría logrado apoderarse de dinero en efectivo y objetos de lujo por un importe superior a los 38.000 euros.

Los investigadores comprobaron que para llevar a cabo los robos utilizaba una motocicleta alquilada, lo que le permitía desplazarse rápidamente entre los establecimientos hoteleros.

Cuatro robos más en Palma de Mallorca

La investigación comenzó a finales del mes de agosto, tras la comisión de cuatro robos entre los días 26 y 29, el los que este varón se hizo pasar por cliente, aportando el apellido y el número de habitación. Con ello convenció a los empleados de que se trataba del auténtico huésped y logró el acceso, tanto a la habitación de sus víctimas, como a las cajas fuertes. De este modo se apoderó de dinero en efectivo y efectos por valor de 60.000 euros.

Finalmente, al arrestado se le imputan un total de 15 robos con fuerza en establecimientos hoteleros de Madrid y las Islas Baleares y un delito de falsedad documental. Tras su paso a disposición judicial se decretó su ingreso en prisión provisional.