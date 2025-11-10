DistritosMoratalazNoticias

Da a luz en su casa de Moratalaz (Madrid) tras adelantarse el parto

Gacetín Madrid

Una mujer de unos 44 años de edad ha dado a luz esta tarde de lunes, 10 de noviembre, a su primera bebé en el propio domicilio donde reside del distrito madrileño de Moratalaz tras no salir a tiempo al hospital.

Los hechos han ocurrido a primera hora de esta tarde en el Camino de la Cañada. Cuando la embarazada y su pareja se disponían a acudir al hospital, la mujer ha comenzado con los trabajos del parto, pidiendo entonces asistencia a Emergencias 112 de la Comunidad de Madrid.

La llegada de los sanitarios del SUMMA 112 fue rápida y ayudaron a dar a luz a la madre, naciendo un niña llamada T. Tanto la madre como la hija se encontraban en perfecto estado de salud. Tras cortar el cordón umbilical, ambos fueron examinados y trasladados a la Maternidad del Hospital Gregorio Marañón.

En el traslado se produjo el alumbramiento, mientras se llevó a cabo el importante ‘piel con piel’ entre madre e hija para estimular el control de la temperatura de la bebé y que comenzase a alimentarse.

