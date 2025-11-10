Cortylandia 2025 en Madrid: fechas, horarios y accesos

El tradicional espectáculo animado de Cortylandia ya tiene calendario para la Navidad 2025-2026. La instalación, ubicada en la fachada de El Corte Inglés de Preciados-Callao (con acceso por la calle Maestro Victoria), dará comienzo a sus funciones el sábado 22 de noviembre.

Esta fecha de inauguración coincide con el encendido oficial de las luces navideñas de la capital, marcando el inicio de la temporada festiva. El espectáculo, uno de los principales reclamos turísticos del centro de Madrid en estas fechas, permanecerá en funcionamiento hasta el 5 de enero de 2026, justo antes de la llegada de los Reyes Magos.

Guía práctica: horarios y acceso

Aunque la empresa aún no ha publicado los horarios oficiales, se espera que la cadencia de pases sea similar a la de años anteriores. Las funciones, de unos 15 minutos de duración, tendrán lugar en horario de mañana y tarde, atrayendo a miles de familias.

Horarios previstos para Cortylandia 2025:

Días Horario de Pases Lunes a Domingo 12:00, 13:00 y 14:00 horas (Tardes) 17:00, 18:00, 19:00, 20:00 y 21:00 horas 24, 31 de dic. y 5 de ene. 12:00, 13:00 y 14:00 horas (Tardes) 17:00, 18:00 y 19:00 horas 25 de dic. y 1 de ene. Cerrado (Sin funciones)

Debido a la alta afluencia y las restricciones de tráfico en el centro, se desaconseja el uso del vehículo privado. Se recomienda acudir con antelación y acceder mediante transporte público:

Metro: Estaciones de Callao (Líneas 3 y 5) y Sol (Líneas 1, 2 y 3).

Cercanías: Estación de Sol (Líneas C-3 y C-4).

Autobuses EMT: Líneas con parada en la zona (1, 2, 3, 46, 74, 146, 147, 148, entre otras).

UN ESPECTACULO QUE LLEVA UN AÑO DE TRABAJO

En la creación de este espectáculo se trabaja durante todo el año, un proceso que se inicia con el diseño de la maqueta y concluye con el montaje. En primer lugar, a partir de la idea elegida, se elabora un boceto. En torno al mes de agosto, se empiezan a modelar los personajes y estudiar sus movimientos y articulaciones, así como las luces. Los últimos meses solo queda el montaje, el transporte de los muñecos y andamiaje, para finalmente hacer las pruebas de ensayo.

De esta manera, la historia va tomando forma, poco a poco, hasta convertirse en un cuento de animación real que ilusiona cada año tanto a niños como a adultos. Esta es la edición número 47 de Cortylandia, que empezó en 1979 y sólo ha sido interrumpida en el año 2020 a causa de la pandemia, aunque ese año se decoró la fachada y se proyectó en la pantalla un cuento de Navidad.

Desde su origen, cada año, se han diseñado diferentes escenarios inspirados en los gustos de los más pequeños, y se han creado nuevas instalaciones que han rotado por varios de los centros que El Corte Inglés tiene por toda de la geografía española. Fue en 1979 cuando se colgó en el centro de la calle Preciados el primer Cortylandia. Para ello se utilizó una máquina real de un tren que estaba en uso en el Parque de Atracciones de Madrid.

La idea surgió en el departamento de creación artística de El Corte Inglés; con la ampliación del edificio de Preciados se decidió que para dar a conocer el nuevo espacio se creara un punto de atracción para los niños y mayores que recordara a pequeña escala las atracciones de Disney World. El espectáculo se ha convertido en una tradición navideña para toda la familia en estas fechas tan especiales del año, y la canción que anima el espectáculo forma parte ya del imaginario de los niños.