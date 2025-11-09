El Palacio Real acoge este miércoles su tradicional Relevo Solemne de la Guardia

Si aún no has sido testigo del ‘Relevo Solemne de la Guardia’, te animamos a que disfrutes de este espectáculo. La Guardia Real, con el objetivo de recuperar las tradiciones de las Tropas de la Casa Real, nos brinda la oportunidad de ver este miércoles, 12 de noviembre, este desfile al que acompaña la Unidad de Música.

Vistiendo su uniforme de gala, similar al que utilizaba el ejército español en tiempos de Alfonso XIII, en colores rojo, azul y blanco, en la que fuera residencia oficial de monarcas, y que actualmente acoge actos oficiales, el Palacio Real, la Guardia Real lleva a cabo estos dos curiosos espectáculos. La entrada es libre y gratuita, aunque te recomendamos que llegues con suficiente antelación con el objetivo de poder coger un buen sitio.

Relevo Solemne de la Guardia en el Palacio Real de Madrid

Los primeros miércoles de cada mes (excepto los meses de enero, agosto y septiembre), a las 12 de la mañana, tiene lugar el ‘Relevo Solemne de la Guardia Real’, un acto que rememora el que se hacía diariamente en tiempos de los reyes Alfonso XII y Alfonso XIII.

El acto, que dura aproximadamente unos 50 minutos, comienza con el establecimiento de los puestos de guardia en la Plaza de la Armería y se suceden los siguientes movimientos: revista de tropas, entrada de guardia saliente, desfile de guardia entrante, solicitud para iniciar el relevo de los Comandantes Jefe de la Guardia, relevo en los puestos de artillería y caballería, relevo en los puestos de centinela, retirada de la guardia y desfile de la guardia saliente.

Y así desfilan lanceros y alabarderos, compañías de fusiles, militares –hombres y mujeres– a cargo de piezas de artillería y carrillos de munición durante casi una hora. Una espectacular escenificación del relevo tal y como se hacía en tiempos de los reyes Alfonso XII y Alfonso XIII. La Unidad de Música acompaña el acto con marchas militares y suele ofrece un concierto en la lonja de la Puerta del Príncipe (calle Bailén) para dar por finalizado el relevo.

Relevo de guardia en la Puerta del Príncipe del Palacio Real de Madrid

Complementando este espectáculo, desde el año 2007 todos los miércoles, y desde 2016 también los sábados, tiene lugar en la Puerta del Príncipe el ‘Relevo de Guardia’, cuyo horario de verano del 15 de junio al 15 de septiembre, será de 10 horas a 14 horas; y el horario de invierno, del 15 de septiembre al 15 de junio de 11 horas a 14 horas.

Los Guardias Reales a pie adoptan la posición de ‘firmes’ y haciendo coincidir sus movimientos con los de los centinelas a caballo, realizan intercambios del puesto que ocupan. Cada 30 minutos se realizará el relevo de los puestos de centinela a pie, y cada hora de los centinelas a caballo.

Dos curiosos espectáculos que gozan de muy buena aceptación entre el público, por lo que si quieres verlo en primera fila, te recomendamos asistir con antelación para coger un buen sitio, ya que ambas citas son gratuitas.