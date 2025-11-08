Un joven motorista grave tras accidentarse en Moncloa (Madrid)

Un joven de 23 años de edad ha resultado herido grave esta mañana de sábado, 8 de noviembre, tras perder el control de su moto y accidentarse cuando circulaba por el distrito madrileño de Moncloa-Aravaca. Al parecer no ha habido más vehículos involucrados en el siniestro.

Los hechos han ocurrido pasadas las 10 de la mañana cuando, por causas que aún se investigan, el hombre que circulaba por la calle del Arquitecto Sánchez Arcas ha perdido el control de su moto, saliendo despedido y cayendo a la calzada, sufriendo un traumatismo facial y otro frontal. El vehículo ha continuado circulando varias decenas de metros más.

Al parecer no ha habido más vehículos involucrados en el siniestro. Sanitarios del SAMUR-Protección Civil han atendido a la víctima con bajo nivel de consciencia, que tras ser intubada y estabilizada ha sido trasladada al Hospital Clínico San Carlos, donde ha ingresado con pronóstico grave.

La zona ha permanecido cortada al tráfico en este punto mientras trabajaban los equipos de emergencia. Agentes de la Municipal de Madrid desplazados al lugar del siniestro han acompañado al convoy sanitario, han realizado el pertinente atestado y han abierto una investigación para esclarecer las circunstancias de lo ocurrido.