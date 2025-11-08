Madrid honra este domingo a La Almudena con zarzuela, ofrenda floral, reparto de porciones de Corona, misa y la tradicional procesión (horarios y recorrido)

El 9 de noviembre, día de la Almudena, patrona de Madrid, es una de las festividades más esperadas del año. A las 11:00 h, se celebrará la tradicional misa mayor en la explanada de la Catedral de la Almudena, seguida de la procesión con la imagen de la Virgen por el entorno del templo.

El paseo del Prado acogerá, entre las 11:00 y las 14:00 h, el encuentro de gaitas y dulzainas, un desfile que resalta la presencia de estos instrumentos en la cultura tradicional de Madrid y da visibilidad a sus intérpretes, grupos y escuelas. Más de una decena de formaciones, con cerca de 200 músicos y bailadores, participarán en esta cita que demuestra la riqueza de las tradiciones populares.

A partir de las 12:30 h, en la plaza Mayor, se elaborará y repartirá la corona de la Almudena, a cargo de la Asociación de Cocineros y Reposteros de la Comunidad de Madrid (ACYRE Madrid). Este dulce, creado en 1978 para rendir homenaje a la patrona y convertirla también en patrona del gremio de pasteleros, es ya un símbolo de la festividad. ACYRE, con cerca de un siglo de historia y más de 500 cocineros y reposteros afiliados, ofrecerá al público más de 1.000 raciones de este postre emblemático hasta agotar existencias.

Ambiente castizo en la plaza Mayor

A cargo de la Agrupación de Madrileños y Amigos Los Castizos, declarada de utilidad pública en 1989, la plaza Mayor acogerá actuaciones musicales de ambiente castizo de 12:30 a 14:30 h. La agrupación interpretará una zarzuela goyesca y números de repertorio madrileño, como chotis, pasodobles o seguidillas.

Por la tarde, entre las 17:00 y las 19:00 h, la plaza Mayor volverá a llenarse de música y danza con las actuaciones de tres asociaciones madrileñas: Francisco de Goya, con indumentarias y bailes goyescos del siglo XVIII; Arrabel, dedicada a la música y danzas castellanas del siglo XIX, y Alfredo Pobo, organillero y representante de los bailes castizos del siglo XX.

El broche final de la jornada llegará a las 19:30 h en el Auditorio Sony de la Escuela Superior de Música Reina Sofía, con un recital de zarzuela ofrecido por los alumnos de la Cátedra de Canto Alfredo Kraus Fundación Ramón Areces, bajo la dirección escénica de Alfonso Romero. El programa incluirá conocidas obras del repertorio zarzuelístico como Luisa Fernanda, Doña Francisquita o El barbero de Sevilla. La entrada será libre previa reserva.

Programación completa

11:00 h · Explanada de la Almudena – Solemne celebración eucarística y a continuación procesión

– Solemne celebración eucarística y a continuación procesión 11:30 h · Desde la Catedral hasta la plaza de la Villa – Actuaciones de grupos madrileños durante el paso de la Virgen

Animación folclórica y bailes tradicionales

11:00 – 14:00 h · Paseo del Prado – Encuentro de gaitas y dulzainas con más de 200 músicos y bailadores

– Encuentro de gaitas y dulzainas con más de 200 músicos y bailadores 12:30 – 14:30 h · Plaza Mayor – Números musicales castizos a cargo de la Agrupación de Madrileños y Amigos Los Castizos, declarada de utilidad pública en 1989. Sus chulapos y chulapas llenarán el entorno con chotis, pasodobles y ritmos goyescos

– Números musicales castizos a cargo de la Agrupación de Madrileños y Amigos Los Castizos, declarada de utilidad pública en 1989. Sus chulapos y chulapas llenarán el entorno con chotis, pasodobles y ritmos goyescos 15:00 – 21:00 h · Explanada de la Almudena – Ofrenda floral y solidaria del pueblo de Madrid

– Ofrenda floral y solidaria del pueblo de Madrid 17:00 – 19:00 h · Plaza Mayor – Actuaciones folclóricas con tres asociaciones emblemáticas:

Francisco de Goya , con danzas del siglo XVIII Arrabel , dedicada a la música y danza castellana desde 1982 Y el organillero Alfredo Pobo , acompañado de sus bailarines castizos



Corona de la Almudena

12:30 h · Plaza Mayor – Degustación de la mayor corona de la Almudena, con más de 1.000 raciones, a cargo de ACYRE (Asociación de Cocineros y Reposteros de Madrid). Con más de cien años de historia, esta entidad reúne a más de 500 profesionales que mantienen viva la excelencia gastronómica madrileña. Cada año elaboran una gran corona que se reparte gratuitamente hasta agotar existencias.

Concierto de la Escuela Superior de Música Reina Sofía

19:30 h · Auditorio Sony – Recital de Zarzuela de los alumnos de la Cátedra “Alfredo Kraus” de la Escuela Superior de Música Reina Sofía, bajo la dirección escénica de Alfonso Romero. Un concierto gratuito —previa reserva en www.escuelasuperiordemusicareinasofia.es— que pondrá el broche musical a la festividad con fragmentos de Luisa Fernanda, Doña Francisquita o El Barbero de Sevilla.

Cuarto día del ciclo ‘Patronas’