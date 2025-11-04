El sultán Haitham bin Tarik de Omán recibe la Llave de Oro de Madrid

El Gobierno municipal ha recibido hoy, en el Salón de Plenos de la Casa de la Villa, a Haitham bin Tarik, sultán de Omán, en el marco de su visita de Estado a España. En un acto solemne, la vicealcaldesa de la capital, Inma Sanz, le ha hecho entrega de la Llave de Oro de la Ciudad “como símbolo de gratitud por su visita y expresión del afecto y respeto del pueblo madrileño y del Estado español hacia el pueblo omaní”, acompañada de otros miembros del equipo de Gobierno y de los portavoces de los grupos políticos municipales.

Durante la ceremonia, Sanz ha destacado que la visita del sultán “es más que un encuentro diplomático; es la celebración de una amistad entre dos pueblos que, a pesar de la distancia, han tejido a lo largo de los años lazos de entendimiento, respeto mutuo y cooperación”.

La vicealcaldesa ha subrayado la colaboración entre empresas españolas y omaníes en sectores estratégicos como las infraestructuras, las energías renovables y la tecnología, así como el creciente número de estudiantes omaníes en universidades españolas y de ciudadanos españoles que descubren Omán como destino turístico y profesional.

Sanz ha recordado, asimismo, la antigüedad de los vínculos históricos entre ambas naciones, que se remontan a los tiempos de las grandes rutas marítimas. “Los navegantes ibéricos y los marinos omaníes surcaron los mismos mares, compartiendo conocimientos que enriquecieron a ambas culturas”, ha señalado.

Con este gesto, Madrid reafirma su compromiso con el fortalecimiento de los lazos de amistad, cooperación y respeto mutuo entre España y Omán y rinde homenaje a la historia compartida que une a dos pueblos que, desde distintas orillas, han sabido encontrarse en el diálogo y la colaboración.