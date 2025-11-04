Madrid ciudadNoticias

El sultán Haitham bin Tarik de Omán recibe la Llave de Oro de Madrid

Gacetín Madrid

El Gobierno municipal ha recibido hoy, en el Salón de Plenos de la Casa de la Villa, a Haitham bin Tarik, sultán de Omán, en el marco de su visita de Estado a España. En un acto solemne, la vicealcaldesa de la capital, Inma Sanz, le ha hecho entrega de la Llave de Oro de la Ciudad “como símbolo de gratitud por su visita y expresión del afecto y respeto del pueblo madrileño y del Estado español hacia el pueblo omaní”, acompañada de otros miembros del equipo de Gobierno y de los portavoces de los grupos políticos municipales.

Durante la ceremonia, Sanz ha destacado que la visita del sultán “es más que un encuentro diplomático; es la celebración de una amistad entre dos pueblos que, a pesar de la distancia, han tejido a lo largo de los años lazos de entendimiento, respeto mutuo y cooperación”.

La vicealcaldesa ha subrayado la colaboración entre empresas españolas y omaníes en sectores estratégicos como las infraestructuras, las energías renovables y la tecnología, así como el creciente número de estudiantes omaníes en universidades españolas y de ciudadanos españoles que descubren Omán como destino turístico y profesional.

Sanz ha recordado, asimismo, la antigüedad de los vínculos históricos entre ambas naciones, que se remontan a los tiempos de las grandes rutas marítimas. “Los navegantes ibéricos y los marinos omaníes surcaron los mismos mares, compartiendo conocimientos que enriquecieron a ambas culturas”, ha señalado.

Con este gesto, Madrid reafirma su compromiso con el fortalecimiento de los lazos de amistad, cooperación y respeto mutuo entre España y Omán y rinde homenaje a la historia compartida que une a dos pueblos que, desde distintas orillas, han sabido encontrarse en el diálogo y la colaboración.

Periódico digital de la Ciudad de Madrid (España)

Te puede interesar

Las obras en la L6 de Metro de...

Convocada huelga en el transporte sanitario urgente y...

Madrid honra a su patrona la Almudena con...

Un motorista grave tras colisionar con un coche...

Pánico en Usera tras amenazar con «volar por...

Nuevas funcionalidades en la Tarjeta Sanitaria Virtual tras...

El paro sube en 2.281 personas en Madrid...

Superluna del Castor 2025: cuándo será y cómo...

La gripe aviar llega a Madrid: confirmado un...

Gran despliegue de seguridad este martes por el...

Comentarios

Adblock Detected

Please support us by disabling your AdBlocker extension from your browsers for our website.