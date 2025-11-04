Madrid acoge una formación para bomberos de toda España en incendios de vehículos eléctricos

La Comunidad de Madrid ha celebrado hoy una formación en rescate de accidentes de tráfico y extinción de incendios en vehículos con batería eléctrica. La jornada ha tenido lugar en el Instituto de Formación Integral en Seguridad y Emergencias (IFISE), con la participación de bomberos de toda España y miembros de otros servicios de emergencia y seguridad.

El director de la Agencia de Seguridad y Emergencias Madrid 112 (ASEM112), Pedro Antonio Ruiz, ha participado en la presentación de esta actividad, organizada por la ASEM112 junto a Renault Group. El objetivo de este tipo de sesiones es mejorar la preparación de estos profesionales en las intervenciones en las que estén implicados coches eléctricos, así como optimizar los sistemas de protección y reducir el número de siniestros y su gravedad.

Durante el encuentro, efectivos del Cuerpo de Bomberos regional han realizado dos demostraciones prácticas; la primera ha consistido en la extinción de un incendio en un vehículo eléctrico, mientras que, en la segunda, se ha llevado a cabo un simulacro de rescate en un accidente de tráfico. Estos trabajadores autonómicos intervinieron el año pasado en un total de 2.262 siniestros en carretera y en 846 incendios en transportes.

Estas actuaciones se han complementado con lecciones teóricas impartidas por expertos nacionales e internacionales, que han ofrecido tres clases magistrales a los asistentes sobre las baterías de los automóviles eléctricos o híbridos. En ellas, se han compartido conocimientos sobre cómo intervenir en caso de incendio o siniestro con este tipo de coches, así como sobre la evolución de los sistemas de seguridad pasiva, entre otros temas.