Madrid homenajea al Consejo Escolar regional en su XXV aniversario

La Comunidad de Madrid ha rendido homenaje hoy al Consejo Escolar regional con motivo del XXV aniversario de su constitución el 3 de noviembre del año 2000. El consejero de Educación, Ciencia y Universidades, Emilio Viciana, ha presidido el acto de celebración en el instituto público Virgen de la Paloma de Madrid, primera sede histórica del Consejo Escolar.

Viciana ha subrayado la labor de consenso y diálogo de este órgano consultivo y de participación de la comunidad educativa madrileña. Igualmente, ha recordado que, con su ayuda, “el modelo de libertad y calidad de la enseñanza ha logrado que sea un motor de prosperidad y desarrollo para la sociedad.” Durante el acto se han entregado reconocimientos a las instituciones que han formado o forman parte del Consejo desde su constitución, y se ha presentado el cuadro El hilo que nos une, del artista y profesor Ze Carrion.

Esta conmemoración coincide con el traspaso de las competencias educativas desde el Gobierno central a la Comunidad de Madrid, por lo que el Consejo Escolar ha sido testigo y partícipe de los avances que se han producido en este cuarto de siglo, como la apuesta por un modelo libre, plural y de calidad que cuenta con todos los sectores y pone especial énfasis en atender las necesidades de los alumnos.

Viciana también ha destacado el ejemplo de un trabajo continuo del Consejo Escolar a través de la celebración de jornadas, investigaciones y publicaciones que ya son referentes en el mundo educativo, como la revista Debates, el Encuentro Familia-Escuela que se celebra desde 2004 o el Foro para la Convivencia, que desde 2006 ha tratado distintos temas de interés como la responsabilidad de los estudiantes en la vida de los centros.