Un motorista grave tras colisionar con un coche en la A-5 (Latina – Madrid)

Un joven de 23 años de edad ha resultado herido grave esta mañana de martes, 4 de noviembre, al impactar contra un turismo en una de las salidas de la carretera A-5 (Madrid – Extremadura) cuando circulaba en su motocicleta por el distrito madrileño de Latina.

Los hechos han ocurrido pasadas las 9 de la mañana de este martes en la esquina de la A-5 con la calle de Gordolobo. En circunstancias que aún se investigan, han colisionado lateralmente una motocicleta con un turismo, saliendo despedido el piloto de la primera.

Sanitarios del SAMUR-Protección Civil han atendido a la víctima con un traumatismo abdominal y una herida en la cabeza, y tras ser estabilizada ha sido trasladada al Hospital Clínico San Carlos, donde ha ingresado con pronóstico grave.

Agentes de la Policía Municipal desplazados al lugar del suceso han acompañado al convoy sanitario para mantener una velocidad constante y han abierto una investigación para esclarecer las circunstancias de este grave siniestro.