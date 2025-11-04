Madrid honra a su patrona la Almudena con música, pasacalles, flores, procesión y reparto de dulces (6 al 9 de noviembre)

El Ayuntamiento de Madrid, a través del Área de Cultura, Turismo y Deporte, desarrollará un programa de actividades gratuitas, compuesto por procesiones, conciertos y actividades tradicionales además de un ciclo de conciertos de música contemporánea con entradas a precio reducido, que llenarán las calles de música y ambiente castizo con motivo de la festividad de la Virgen de la Almudena que se conmemora el 9 de noviembre (programación completa al final de la noticia).

La programación arranca este jueves, 6 de noviembre, a las 20:00 horas, con el concierto extraordinario de la Banda Sinfónica Municipal de Madrid en la Catedral de la Almudena, bajo la dirección de Sergio Casas. El programa incluirá la interpretación de la célebre suite sinfónica Scherezade de Nikolái Rimski-Kórsakov, una de las grandes obras del repertorio romántico ruso.

Durante todo el fin de semana, del jueves 6 al domingo 9 de noviembre, las salas de la red Madrid en Vivo ofrecerán, con la colaboración de Eventim, 22 conciertos protagonizados por mujeres bajo el título ‘Patronas 2025’, con entradas a precio reducido. Este ciclo, que celebra su segunda edición, pretende acercar la música en directo al público madrileño y destacar el papel de las salas de conciertos como espacios de creación y encuentro cultural.

Domingo de misa, folclore y zarzuela

El domingo 9 de noviembre será el día grande de la festividad. A las 11:00 h, se celebrará la tradicional misa mayor en la explanada de la Catedral de la Almudena, seguida de la procesión con la imagen de la Virgen por el entorno del templo. El paseo del Prado acogerá, entre las 11:00 y las 14:00 h, el encuentro de gaitas y dulzainas, un desfile que resalta la presencia de estos instrumentos en la cultura tradicional de Madrid y da visibilidad a sus intérpretes, grupos y escuelas. Más de una decena de formaciones, con cerca de 200 músicos y bailadores, participarán en esta cita que demuestra la riqueza de las tradiciones populares.

A partir de las 12:30 h, en la plaza Mayor, se elaborará y repartirá la corona de la Almudena, a cargo de la Asociación de Cocineros y Reposteros de la Comunidad de Madrid (ACYRE Madrid). Este dulce, creado en 1978 para rendir homenaje a la patrona y convertirla también en patrona del gremio de pasteleros, es ya un símbolo de la festividad. ACYRE, con cerca de un siglo de historia y más de 500 cocineros y reposteros afiliados, ofrecerá al público más de 1.000 raciones de este postre emblemático hasta agotar existencias.

Ambiente castizo en la plaza Mayor

A cargo de la Agrupación de Madrileños y Amigos Los Castizos, declarada de utilidad pública en 1989, la plaza Mayor acogerá actuaciones musicales de ambiente castizo de 12:30 a 14:30 h. La agrupación interpretará una zarzuela goyesca y números de repertorio madrileño, como chotis, pasodobles o seguidillas.

Por la tarde, entre las 17:00 y las 19:00 h, la plaza Mayor volverá a llenarse de música y danza con las actuaciones de tres asociaciones madrileñas: Francisco de Goya, con indumentarias y bailes goyescos del siglo XVIII; Arrabel, dedicada a la música y danzas castellanas del siglo XIX, y Alfredo Pobo, organillero y representante de los bailes castizos del siglo XX.

El broche final de la jornada llegará a las 19:30 h en el Auditorio Sony de la Escuela Superior de Música Reina Sofía, con un recital de zarzuela ofrecido por los alumnos de la Cátedra de Canto Alfredo Kraus Fundación Ramón Areces, bajo la dirección escénica de Alfonso Romero. El programa incluirá conocidas obras del repertorio zarzuelístico como Luisa Fernanda, Doña Francisquita o El barbero de Sevilla. La entrada será libre previa reserva.

Programación completa

Jueves 6 de noviembre

09:00 – 21:00 h · Explanada de la Almudena – Ofrenda floral y solidaria de los colegios y del pueblo de Madrid

– Ofrenda floral y solidaria de los colegios y del pueblo de Madrid 20:00 h · Catedral de la Almudena – Concierto extraordinario de la Banda Sinfónica Municipal de Madrid, dirigida por Sergio Casas, que interpretará Scheherazade de Rimsky-Korsakov, una obra que evoca mares, aventuras y leyendas orientales a través de sus cuatro movimientos: El mar y el barco de Simbad, La historia del príncipe Kalendar, El joven príncipe y la joven princesa, y Festival en Bagdag. El mar. El naufragio.

Primer día del ciclo ‘Patronas 2025’

20:30 h · Cadavra – Boca Nariz presenta Animal Destructor acompañadas de Comunión

– Boca Nariz presenta acompañadas de Comunión 20:30 h · El Despertar – Carolina Aráoz y su fusión de jazz, bolero y raíces andinas

– Carolina Aráoz y su fusión de jazz, bolero y raíces andinas 21:00 h · Gruta 77 – Psycho Fuzz Soda y Varonas, con su sonido punk y garajero

– Psycho Fuzz Soda y Varonas, con su sonido punk y garajero 21:30 h · Hangar 48 – Blanca Jurado, pop-rock con fuerza femenina

– Blanca Jurado, pop-rock con fuerza femenina 21:00 h · Libertad 8 – Alba Levi, en un concierto íntimo de canción de autor

– Alba Levi, en un concierto íntimo de canción de autor 21:00 h · Peor Para el Sol – Luisa Corral, folk-pop en formato acústico

Viernes 7 de noviembre

09:00 – 21:00 h · Explanada de la Almudena – Ofrenda floral y solidaria del pueblo de Madrid

Segundo día del ciclo ‘Patronas’

21:30 h · Fulanita de Tal – Lorena Monge presenta las canciones de su segundo EP

– Lorena Monge presenta las canciones de su segundo EP 20:30 h · Maravillas – Sierra a Secas + Vero y Pili, pop e indie madrileño

– Sierra a Secas + Vero y Pili, pop e indie madrileño 21:30 h · Moe – Natalia Delgado interpreta Agua, una mezcla de jazz, samba y soul

Sábado 8 de noviembre

10:00 – 21:00 h · Explanada de la Almudena – Ofrenda floral y solidaria del pueblo de Madrid

– Ofrenda floral y solidaria del pueblo de Madrid 11:00 h · Explanada de la Almudena – Desfile y ofrenda floral de los Veteranos de las Fuerzas Armadas

– Desfile y ofrenda floral de los Veteranos de las Fuerzas Armadas 17:00 h · Desde la Catedral hasta la plaza de la Villa – Ofrenda floral y pasacalles de Casas Regionales

– Ofrenda floral y pasacalles de Casas Regionales 18:00 h · Catedral de la Almudena – Concierto del Orfeón Sociedad Conciertos Ayuntamiento de Madrid

– Concierto del Orfeón Sociedad Conciertos Ayuntamiento de Madrid 19:45 h · Explanada de la Almudena – Ofrenda floral de grupos madrileños

Tercer día del ciclo ‘Patronas’

13:00 h · Clamores – Cuban Brunch con Jen All & El Piquete

– 13:00 h · Fotomatón – Andrea Buenavista, indie pop melódico

– Andrea Buenavista, indie pop melódico 13:00 h · Villanos – Terra Taranta, espectáculo de danza mediterránea

– Terra Taranta, espectáculo de danza mediterránea 18:00 h · Contraclub – Elena & Brothers, soul y blues contemporáneo

– Elena & Brothers, soul y blues contemporáneo 18:00 h · Tempo Audiophile Club – Casual Project feat. Alicia Cid, jazz fusión

– Casual Project feat. Alicia Cid, jazz fusión 20:00 h · Rincón del Arte Nuevo – Inés García, voz y guitarra en un formato cercano

– Inés García, voz y guitarra en un formato cercano 21:00 h · Vesta – Alba del Vals, pop-rock enérgico

Domingo 9 de noviembre – Día de la Almudena

11:00 h · Explanada de la Almudena – Solemne celebración eucarística y a continuación procesión

– Solemne celebración eucarística y a continuación procesión 11:30 h · Desde la Catedral hasta la plaza de la Villa – Actuaciones de grupos madrileños durante el paso de la Virgen

Animación folclórica y bailes tradicionales

11:00 – 14:00 h · Paseo del Prado – Encuentro de gaitas y dulzainas con más de 200 músicos y bailadores

– Encuentro de gaitas y dulzainas con más de 200 músicos y bailadores 12:30 – 14:30 h · Plaza Mayor – Números musicales castizos a cargo de la Agrupación de Madrileños y Amigos Los Castizos, declarada de utilidad pública en 1989. Sus chulapos y chulapas llenarán el entorno con chotis, pasodobles y ritmos goyescos

– Números musicales castizos a cargo de la Agrupación de Madrileños y Amigos Los Castizos, declarada de utilidad pública en 1989. Sus chulapos y chulapas llenarán el entorno con chotis, pasodobles y ritmos goyescos 15:00 – 21:00 h · Explanada de la Almudena – Ofrenda floral y solidaria del pueblo de Madrid

– Ofrenda floral y solidaria del pueblo de Madrid 17:00 – 19:00 h · Plaza Mayor – Actuaciones folclóricas con tres asociaciones emblemáticas:

Francisco de Goya , con danzas del siglo XVIII Arrabel , dedicada a la música y danza castellana desde 1982 Y el organillero Alfredo Pobo , acompañado de sus bailarines castizos



Corona de la Almudena

12:30 h · Plaza Mayor – Degustación de la mayor corona de la Almudena, con más de 1.000 raciones, a cargo de ACYRE (Asociación de Cocineros y Reposteros de Madrid). Con más de cien años de historia, esta entidad reúne a más de 500 profesionales que mantienen viva la excelencia gastronómica madrileña. Cada año elaboran una gran corona que se reparte gratuitamente hasta agotar existencias.

Concierto de la Escuela Superior de Música Reina Sofía

19:30 h · Auditorio Sony – Recital de Zarzuela de los alumnos de la Cátedra “Alfredo Kraus” de la Escuela Superior de Música Reina Sofía, bajo la dirección escénica de Alfonso Romero. Un concierto gratuito —previa reserva en www.escuelasuperiordemusicareinasofia.es— que pondrá el broche musical a la festividad con fragmentos de Luisa Fernanda, Doña Francisquita o El Barbero de Sevilla.

Cuarto día del ciclo ‘Patronas’