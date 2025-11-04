Pánico en Usera tras amenazar con «volar por los aires»: hay 14 policías antidisturbios heridos

Catorce agentes de la Unidad de Intervención Policial (UIP) de la Policía Nacional, conocidos popularmente como ‘antidisturbios’, tuvieron que ser hospitalizados por intoxicación después de protagonizar una intervención de alto riesgo en el distrito madrileño de Usera. El operativo, marcado por el pánico de los vecinos que temieron por sus vidas, se desencadenó cuando un hombre de 40 años se atrincheró en su piso y amenazó con hacer detonar el edificio tras abrir la llave de paso del gas.

El suceso tuvo lugar en la noche del pasado domingo, 3 de noviembre, en la calle de Rutilo. Los servicios de emergencia (Policía Nacional, Bomberos de Madrid y SAMUR-PC) se movilizaron de urgencia ante la alarma vecinal generada por un fuerte olor a gas y la visión de llamas en la vivienda del individuo.

La prioridad de los Bomberos fue cortar de inmediato el suministro general de gas, logrando neutralizar el riesgo de una catástrofe por explosión.

Asalto a una vivienda en llamas y con gases

Pese a la llegada de las autoridades, el hombre, que se encontraba armado con cuchillos de grandes dimensiones, intensificó el caos. El residente prendió fuego a distintos puntos de su domicilio, quemando productos químicos y enseres —incluido un colchón— que generaron una densa humareda tóxica.

Ante la rápida propagación del humo nocivo, que ponía en peligro a todo el bloque, los agentes de la UIP se vieron obligados a irrumpir. Tras derribar la puerta, se encontraron con un escenario caótico y el sujeto ofreciendo una fuerte resistencia, pero lograron reducirlo y detenerlo.

14 agentes heridos

La operación de asalto pasó factura a los efectivos: los 14 agentes de la UIP resultaron intoxicados por la inhalación de la mezcla de gases químicos, humo del incendio y residuos de los agentes de extinción. Todos ellos fueron trasladados a centros sanitarios para recibir atención médica.

El detenido, un hombre de nacionalidad española, fue llevado a un hospital bajo custodia. La Policía le imputa delitos graves de incendio, resistencia, desobediencia y atentado contra los agentes de la autoridad.

Aunque la vivienda quedó calcinada, la rápida respuesta de los servicios de emergencia evitó que el caos se convirtiera en una tragedia irreversible. Fuentes policiales indicaron que el sujeto ya cuenta con antecedentes por sucesos similared.