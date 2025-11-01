Tiroteo en Carabanchel: investigan el posible asalto y secuestro de un conductor

La Policía Nacional se encuentra investigando un posible secuestro ocurrido durante la noche de este viernes, 31 de octubre, en el distrito madrileño de Carabanchel, donde un conductor fue sacado a la fuerza de su vehículo tras un tiroteo.

Los hechos se desarrollaron minutos antes de las 9 de la noche en la calle Antonio López, en las proximidades del Hotel Praga. Múltiples testigos alertaron a los servicios de emergencia mediante llamadas, reportando un fuerte choque entre varios automóviles y detonaciones que se presumían de arma de fuego.

Al llegar al lugar, los agentes policiales hallaron un vehículo Volkswagen Golf abandonado en la calzada. El coche presentaba diversos impactos de bala y golpes visibles, con piezas desprendidas, y ninguna persona en su interior. También se encontraron varios casquillos esparcidos en la vía.

Asalto y secuestro

Según los primeros indicios y las fuentes policiales, el turismo de la víctima fue interceptado y bloqueado por otros tres coches. Varios ocupantes de estos vehículos bajaron, extrajeron al conductor violentamente del Golf y emprendieron la huida con él. Los vehículos implicados en la fuga se dirigieron hacia la A-42, identificándose entre ellos un Audi Q7 y un Audi Q5.

El Grupo 12 de Secuestros de la Brigada Provincial de Policía Judicial se ha hecho cargo de las pesquisas. Agentes de la Policía Científica realizaron una inspección inmediata de la zona acordonada. Hasta el momento, se desconoce la identidad tanto del individuo presuntamente secuestrado como la de sus atacantes.