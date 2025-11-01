Avalmadrid crece un 49% en producción de avales y aprueba más de 261 millones en operaciones (+31%)

Avalmadrid, la sociedad de garantía recíproca de la Comunidad de Madrid, cerró los primeros nueve meses de 2025 con un crecimiento del 49% en producción total de avales, alcanzando los 261,5 millones de euros en operaciones aprobadas, y un beneficio antes de impuestos de 2,24 millones de euros, que ya supera el total registrado en todo 2024.

Dado que se trata de una entidad sin ánimo de lucro, estos beneficios se integran en su patrimonio para fortalecer aún más a la compañía y poder ayudar más a la sociedad madrileña. Durante este periodo, se han recibido más de 1.900 solicitudes de financiación por un importe superior a 453 millones, lo que ha contribuido a generar y mantener cerca de 18.000 empleos en la región.

La ratio de solvencia de Avalmadrid se sitúa en un 31%, muy por encima del mínimo exigido del 8%, y los recursos propios computables ya superan los 108 millones de euros. La ratio de morosidad continúa descendiendo.

Avalmadrid, motor de vivienda protegida en Madrid

El papel de Avalmadrid en el desarrollo de vivienda protegida ha sido decisivo este año, en el marco del acuerdo con la Comunidad de Madrid para impulsar hasta 8.000 viviendas públicas. En colaboración con entidades financieras como CaixaBank, BBVA y Kutxabank, ya se han puesto en marcha proyectos que suman 500 viviendas de protección pública en la región, con un impacto directo en el acceso a vivienda asequible para jóvenes y familias madrileñas.

Solvencia, nuevas empresas, sostenibilidad y avales técnicos

Solvencia récord : ratio cercana al 31%.

: ratio cercana al 31%. Fondos propios : más de 108 millones de euros.

: más de 108 millones de euros. Nuevas empresas: en lo que va de año se han respaldado casi 250 proyectos de emprendimiento , con una inversión real formalizada de más de 31 millones de euros, lo que nos lleva a una inversión total inducida de casi 50 MM €

, con una inversión real formalizada de más de 31 millones de euros, lo que nos lleva a una inversión total inducida de casi 50 MM € Sostenibilidad : participación en proyectos inmobiliarios con criterios de eficiencia, a la vez que se han apoyado casi 50 iniciativas de inversión sostenible por 19 MM €

: participación en proyectos inmobiliarios con criterios de eficiencia, a la vez que se han apoyado casi 50 iniciativas de inversión sostenible por 19 MM € Expansión del Aval Técnico: ya líderes entre las SGR, siendo el objetivo que se desea alcanzar del 50% de la cartera en los próximos años.

Lorenzo Alonso, director general de Avalmadrid, subraya: “Avalmadrid se ha consolidado como un instrumento eficaz para dinamizar la economía madrileña. Este año no solo hemos crecido muy por encima del sector, sino que hemos dado un paso firme en la promoción de vivienda protegida, un derecho social esencial para la sociedad madrileña. Cada proyecto supone empleo, cohesión y futuro para miles de familias en la Comunidad de Madrid.”