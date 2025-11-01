Ya se conoce la identidad del hombre secuestrado en plena calle en Carabanchel (Madrid)

La investigación sobre el violento secuestro ocurrido la noche de este viernes, 31 de octubre, en el distrito madrileño de Carabanchel ha tomado un giro crucial. Fuentes policiales apuntan que la víctima, sustraída a la fuerza de su vehículo tras un tiroteo, podría ser Juan María Gordillo Plaza, un conocido delincuente apodado «el Niño Juan».

El Grupo 12 de Secuestros de la Brigada Provincial de Policía Judicial, a cargo de las pesquisas, maneja la tesis de que el incidente es un ajuste de cuentas entre facciones criminales. La notoriedad de Gordillo Plaza, con un currículum conocido por asaltos y robos de gran envergadura, refuerza esta línea de investigación sobre el móvil del ataque.

Un asalto de película

El brutal asalto tuvo lugar minutos antes de las 9 de la noche en la calle Antonio López, a la altura del número 65, cerca del Hotel Praga. Testigos presenciales detallaron a la Policía Nacional que la acción fue una emboscada planificada:

El vehículo de la víctima, un Volkswagen Golf, fue interceptado y bloqueado por al menos otros tres turismos, identificándose entre ellos modelos de alta gama como un Audi Q7 y un Audi Q5. Los atacantes procedieron a chocar de forma intencionada el Golf para inmovilizarlo, seguido de un intenso tiroteo.

Posteriormente, los agresores extrajeron al conductor violentamente del coche, que ya presentaba múltiples impactos de bala y graves daños por la colisión, y lo obligaron a subir a uno de los automóviles de la fuga, dirigiéndose la comitiva hacia la A-42.

Pánico en la vía pública

El suceso desató el pánico entre los vecinos y transeúntes. Varias llamadas al 112 alertaron de las detonaciones. Algunos testigos reportaron haber escuchado numerosas ráfagas de disparos, lo que provocó que varias personas se tuvieran que arrojar al suelo o buscar refugio en los alrededores.

Agentes de la Brigada de Policía Científica se desplazaron inmediatamente a la zona, que continúa acordonada, para realizar la inspección y la recogida de pruebas. Entre ellas, se han recolectado casquillos de bala y restos de carrocería que serán clave para identificar a los implicados en el secuestro y confirmar la identidad de la víctima.