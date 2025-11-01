Un joven de 22 años grave tras ser apuñalado en Villaverde (Madrid)

Un joven de 22 años de edad y nacionalidad extranjera ha sido ingresado con lesiones de carácter grave esta madrugada de sábado, 1 de noviembre, tras haber sufrido un ataque con arma blanca en el distrito madrileño de Villaverde.

El incidente violento se ha registrado en las primeras horas de este sábado en las inmediaciones de la calle Dorotea Laborda. Tras recibir el aviso, los equipos de emergencia de SAMUR-Protección Civil se desplazaron rápidamente hasta el punto del suceso.

El agredido presentaba dos lesiones punzocortantes localizadas en su espalda. Después de recibir las primeras atenciones y ser estabilizado en el lugar, el joven fue evacuado al Hospital Universitario 12 de Octubre.

A pesar de la gravedad de su estado, que requiere hospitalización, su pronóstico era estable en el momento del traslado. Por el momento, se desconocen las circunstancias en las que se produjo la agresión, que están siendo investigadas por la Policía Nacional.