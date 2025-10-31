Popeyes alcanza los 50 restaurantes en Madrid con una nueva apertura

Popeyes, la cadena de restauración especializada en pollo, refuerza su presencia en la Comunidad de Madrid con la inauguración de un nuevo restaurante en el centro comercial Plaza Río 2, a orillas del Manzanares. Esta apertura en la zona de Madrid Río marca un nuevo hito en la expansión de la marca, que alcanza ya los 50 establecimientos en la región.

Desde su llegada a la capital en 2019, Popeyes ha consolidado su crecimiento en España con más de 175 restaurantes en todo el país. La Comunidad de Madrid se mantiene como el epicentro de esta expansión, con una plantilla regional que supera los 1.500 profesionales. El nuevo local en Plaza Río 2 ha generado 30 empleos directos, reafirmando el compromiso de la compañía con la creación de oportunidades laborales.

El nuevo restaurante, ya en funcionamiento, ofrece a los visitantes una experiencia completa con kioscos de autopedido, wifi gratuito, servicio take away y refill ilimitado de bebidas. En las próximas semanas activará el servicio de reparto a domicilio, gestionado desde la app de Popeyes.

“Desde que desembarcamos en 2019, Madrid ha sido el motor de nuestro crecimiento. Celebrar nuestro restaurante número 50 en un enclave tan emblemático como Plaza Río 2, junto a Madrid Río, es un orgullo. Esta apertura nos permite acercar aún más el sabor de Louisiana a miles de madrileños y visitantes, mientras seguimos generando empleo y oportunidades de desarrollo”, ha señalado Jorge Carvalho, director de Operaciones de RBE.

Los visitantes podrán disfrutar de la carta insignia de Popeyes: «pollo fresco 100% español, marinado durante 12 horas en especias cajún y rebozado a mano cada día para lograr su característico crujiente». El menú incluye piezas clásicas, tiras de solomillo, hamburguesas, Nuggets de pechuga y los nuevos Dippers, vasos de salsa que convierten cada bocado en un ritual de sabor personalizado.