Noviembre en Lavapiés: cultura gratuita para todos los gustos

¿Buscas planes diferentes y gratuitos para este noviembre? El Centro Cultural Lavapiés, ofrece una programación que lo tiene todo: exposiciones, música, cine, teatro, danza y encuentros vecinales ¡Toma nota y no te pierdas nada!

Historias de Lavapiés: una exposición con alma de barrio

Hasta el 24 de noviembre, conoce de la mano de los vecinos la historia viva del barrio con la II Exposición Historia de Lavapiés, una mirada entrañable desde los años 80 hasta hoy. Más de 15 paneles con carteles y fotografías de fiestas emblemáticas como el Fin de Año Chino, los Mayos de Madrid o la carrera San Lorenzo. Además, no te pierdas los coloquios con protagonistas del tejido asociativo local:

6 de noviembre, 19 h : Ricardo Fraile (Arrabel Folklore Castellano)

: Ricardo Fraile (Arrabel Folklore Castellano) 13 de noviembre, 19 h: Dolores Galindo (Club Deportivo Dragones de Lavapiés)

Recital de piano y poesía: ‘El Anhelo’

El viernes 14 de noviembre a las 18:30 h, la pianista internacional Julie Lowe nos invita a un viaje sonoro y espiritual con obras clásicas y poesía en un recital que promete emocionar. Una experiencia íntima y única.

Concierto de la Coral Lavapiés

El sábado 15 de noviembre a las 19 h, la multicultural Coral Lavapiés llenará el centro cultural de ritmos hispanoamericanos, guitarras, percusión y mucha complicidad con el público. ¡Ven a cantar, a aplaudir y a bailar!

Cine y reflexión: ‘Elling’

El jueves 20 de noviembre a las 18 h, disfruta de la proyección de esta conmovedora película noruega sobre salud mental y reintegración social. Tras el visionado, se abrirá un coloquio para compartir impresiones y reflexionar en comunidad.

Teatro con humor: ‘Manual para ex_terminar a Romeo’

El viernes 21 de noviembre a las 19 h, la Compañía Las Viejas reinterpreta la tragedia de Romeo y Julieta con humor, música en vivo y una buena dosis de ironía. Para mayores de 16 años. ¿Y si Julieta no estaba tan enamorada?

¡Aprende a bailar chotis!

El sábado 29 de noviembre a las 12 h, vuelve la masterclass de chotis con la Asociación Chotis Siempre Madrid. Aprende los pasos básicos y disfruta de una exhibición final. ¡Consigue tu plaza en cclavapies@madrid.es !

Teatro: ‘Primera plana’

Ese mismo día, sábado 29 a las 19 h, el grupo Aurora Auñón presenta esta sátira sobre el periodismo y la política en los años 30. Intriga, humor y ritmo trepidante en una historia que sigue siendo muy actual.

¿Dónde?

Todo esto sucede en el Centro Cultural Lavapiés, en la calle del Olivar, 46, un espacio abierto y gratuito donde como verás, no hace falta salir del barrio para vivir una agenda cultural de primer nivel.