‘Operación Peluche’: detenidos en Madrid dos fugitivos internacionales buscados por violar a menores

Agentes de la Policía Nacional han llevado a cabo en Madrid dos nuevas detenciones de fugitivos a quienes les constaban reclamaciones internacionales. Los arrestos están enmarcados en la operación Peluche que, puesta en marcha por los especialistas en la localización de fugitivos de la Policía Nacional, ha permitido la localización y detención de 35 fugitivos buscados por delitos graves de abusos sexuales a menores, en apenas un año desde su inicio.

En uno de los hechos, ocurrido en Perú, el agresor contactaba con la víctima a través de una red social con cualquier pretexto, con el fin de asegurarse de que estaría sola en el domicilio al que accedía a través del techo de la vivienda contigua.

Durante sus visitas se fue ganando su confianza viendo películas y regalándole dulces, hasta que un día el agresor la llevó a su dormitorio donde la agredió sexualmente por primera vez. Sus visitas pasaron a ser recurrentes, así como sus agresiones, las cuales iban aumentando en intensidad, llegando incluso a grabarlas en vídeo con su móvil.

Estas grabaciones fueron descubiertas por la pareja sentimental del fugitivo, que identificó a la menor y al preguntarle por lo sucedido reconoció haber sido víctima de abusos y agresiones sexuales durante años, habiéndolo ocultado por miedo. A finales del pasado mes se recibió solicitud de búsqueda y detención del reclamado por parte de Interpol, logrando su localización y arresto el 10 de octubre en la localidad madrileña de Fuenlabrada.

El agresor era familiar de la víctima

El otro reclamado aprovechó la situación de vulnerabilidad de la menor en un bar de la ciudad de Colón de Costa Rica, establecimiento en el que le pagó varias consumiciones alcohólicas y, aprovechando su estado de embriaguez, la trasladó hasta un motel de la localidad de San Antonio de Belén.

Una vez llegaron a la habitación que alquiló, el agresor se valió de su superioridad física para forzarla, algo que dejó en estado de shock a la menor quien, a pesar de resistirse, fue agredida sexualmente.

Los agentes, tras recibir solicitud de Interpol para la detención del fugitivo, pusieron en marcha un dispositivo policial que, después de arduas labores de investigación, culminó con la localización y detención de este varón en Aranjuez el día 14 del presente mes.

Balance anual de resultados de la Operación Peluche

Estas dos operaciones cierran un año de la Operación Peluche, puesta en marcha por la sección de Localización de Fugitivos de la Policía Nacional con el objetivo de detener a reclamados por agresiones sexuales graves a menores. Hasta el momento se ha conseguido la detención de 35 fugitivos de este tipo de delitos sufridos por víctimas que no han alcanzado la mayoría de edad, siendo para la Policía Nacional un objetivo prioritario.

Prófugo alemán oculto en una comuna hippie

En el marco de otra operación culminada recientemente en la provincia de Granada, ha sido arrestado otro fugitivo buscado en Alemania por agresión sexual y lesiones agravadas, en este caso a una mayor de edad. El reclamado, condenado a seis años de prisión por los hechos cometidos en el mes de julio de 2022 en Varel (Alemania), forzó a una mujer a mantener relaciones sexuales. Además ató a la víctima con unas esposas mientras la estrangulaba sin llegar a causarle la muerte, pero provocando lesiones graves.

Tras conocer su huida y su posible ocultación en España, el grupo Fugitive Active Search Teams –FAST- Alemania lo puso en conocimiento de los especialistas en localización de fugitivos de la Comisaría General de Policía Judicial de la Policía Nacional que iniciaron, de inmediato las gestiones para su localización.

Los investigadores centraron al fugitivo en la provincia de Granada donde podría residir en una comuna hippie, ubicada en una zona remota boscosa con un único acceso por un camino transitable solo a pie, donde pasaba desapercibido. Una vez en la zona, donde la labor policial fue compleja debido a las características del terreno, se localizaron varios refugios donde vivían personas en condiciones insalubres. El pasado martes el prófugo fue detenido cuando salía del recinto.