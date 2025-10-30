DistritosNoticiasSan Blas - Canillejas

Las calles que rodean al estadio Metropolitano se nombrarán con fechas señaladas para el Atlético de Madrid

Gacetín Madrid

La Junta de Gobierno ha aprobado hoy la asignación de las denominaciones avenida del Atlético Aviación, calle del 26 de abril, paseo de los Colchoneros y calle de 1903 a los viales que rodean el estadio Riyadh Air Metropolitano, en el distrito de San Blas-Canillejas. La iniciativa responde al interés de dotar de identidad cultural y deportiva al entorno de la sede del Club Atlético de Madrid, reconociendo su historia, símbolos y fechas significativas, según ha informado la vicealcaldesa y portavoz municipal, Inma Sanz.

Así, la avenida del Atlético Aviación, donde se ubica la fachada este del estadio, recuerda la etapa comprendida entre 1941 y 1947, cuando la entidad adoptó el nombre de Club Atlético-Aviación tras su fusión con el Aviación Nacional, periodo en el que logró dos títulos de liga consecutivos.

La calle del 26 de abril (fachada norte) recuerda la fecha concreta en que se constituyó el entonces Athletic Club de Madrid, mientras que la calle de 1903 (fachada sur) remite al año de su fundación por un grupo de estudiantes vascos. El Consistorio subraya así su condición de institución centenaria y su papel como uno de los clubes de fútbol más antiguos de Europa.

La vía peatonal que limita el estadio por su fachada oeste pasará a denominarse paseo de los Colchoneros en homenaje al popular apodo de la afición rojiblanca, nacido de las antiguas fundas de rayas rojas y blancas de los colchones.

Las nuevas nomenclaturas permitirán facilitar la localización de los servicios y equipamientos situados en el entorno del estadio como las taquillas, la tienda oficial o el museo y dotarán al área de una identidad vinculada a la memoria colectiva madrileña.

Periódico digital de la Ciudad de Madrid (España)

Te puede interesar

Seis heridos en el incendio de un piso...

Nuevo hito en la sanidad pública madrileña: aplicada...

Un hombre herido grave al caer desde 4...

Trabajadores de la funeraria de Madrid rechazan el...

Ayuso reinaugura la FNAC de Callao: «defendemos sin...

La estación de Metro de Ópera se transforma...

El Ayuntamiento invierte 12 millones de euros para...

Luz verde a la remodelación de la plaza...

‘Operación Peluche’: detenidos en Madrid dos fugitivos internacionales...

Asalto de película a una tienda de lujo...

Comentarios

Adblock Detected

Please support us by disabling your AdBlocker extension from your browsers for our website.