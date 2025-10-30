Un hombre herido grave al caer desde 4 metros en una gasolinera de Latina (Madrid)

Un hombre de 55 años de edad ha resultado herido de gravedad esta mañana de jueves, 30 de noviembre, tras sufrir una caída desde una altura de cuatro metros en un accidente laboral ocurrido en el distrito madrileño de Latina.

El suceso ha tenido lugar alrededor de las 10:30 horas en una estación de servicio ubicada en la avenida de la Aviación. El hombre se encontraba realizando labores de instalación, concretamente colocando las letras de un cartel publicitario, cuando se precipitó al vacío.

El impacto de la caída le causó al operario politraumatismos y un traumatismo craneoencefálico severo. Sanitarios del SUMMA 112 han acudido rápidamente al lugar y, tras estabilizar al herido, han procedido a intubarlo debido a la gravedad de las lesiones.

Finalmente, el hombre ha sido trasladado de urgencia al Hospital Clínico San Carlos con pronóstico grave. Agentes de la Unidad Judicial de la Policía Municipal de Madrid se ha hecho cargo de la investigación para determinar las causas exactas del accidente laboral.