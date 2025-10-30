ALDI recibe el reconocimiento del Banco de Alimentos de Madrid por su ayuda contra el desperdicio

ALDI ha sido reconocida en La Jornada de Agradecimientos: 30 Aniversario de la Fundación Banco de Alimentos de Madrid. El evento se ha celebrado en la sede de la Fundación, en el Colegio San Fernando, donde Gabriel Escalonilla, director de ventas regional, ha recogido el agradecimiento en representación de ALDI.

Con motivo de este hito de tres décadas, la entidad ha celebrado una Jornada de Agradecimientos en su sede, donde se ha reconocido la colaboración de diversas empresas que, a lo largo de los años, han contribuido al desarrollo de sus programas solidarios y de ayuda social.

Este reconocimiento pone en valor la «contribución constante de ALDI en el trabajo contra el desperdicio alimentario, gracias a sus donaciones regulares de productos aptos para el consumo, que ayudan a reforzar la red de ayuda social impulsada por la fundación madrileña».

ALDI, un referente en el trabajo contra el desperdicio alimentario

La cadena de supermercados colabora con el Banco de Alimentos de Madrid desde hace tiempo en el marco de su compromiso nacional con más de 160 entidades sociales sin ánimo de lucro. Entre septiembre de 2024 y agosto de 2025, ALDI ha donado más de 3.888 toneladas de alimentos.

En total, ALDI ha evitado el desperdicio de más de 11.200 toneladas de productos en total, sumando la cifra anterior a las 7.317 toneladas que se han aprovechado gracias a la aplicación de descuentos del 30% en artículos con fecha de consumo preferente o caducidad próxima, una medida que no solo fomenta el aprovechamiento alimentario, sino que también ofrece un ahorro directo a los clientes.

Impulsando el reaprovechamiento y consumo responsable

El esfuerzo de ALDI en contra el desperdicio alimentario, se refleja en su participación activa en la Gran Recogida de Alimentos. En las últimas ediciones, ALDI recaudó más de 362.000 kilos de alimentos en 2023 y más de 363.000 kilos en 2024, además de una aportación económica adicional de la compañía al Banco de Alimentos de Valencia, ya que esta entidad no pudo participar en la campaña debido a la DANA.

Asimismo, la compañía aplica medidas en toda su cadena de valor para reducir el desperdicio alimentario e impulsa iniciativas que ayudan a las familias a aprovechar mejor los alimentos y promover un consumo responsable.

Entre ellas destaca Sabrosas Sobras, una herramienta digital gratuita que propone recetas personalizadas a partir de los ingredientes disponibles en casa, fomentando el aprovechamiento y la creatividad en la cocina.

Estas acciones forman parte del compromiso de ALDI por minimizar el desperdicio alimentario, tanto en sus tiendas como en los hogares, ofreciendo soluciones prácticas para un consumo más consciente y sostenible.