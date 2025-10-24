DistritosRetiro

Remar para sanar: El Retiro acoge una jornada gratuita para personas con cáncer de mama

Gacetín Madrid

La Junta Municipal de Retiro, en colaboración con la Federación Madrileña de Remo, el club de remo Retiro 66 y el Espacio de Igualdad Elena Arnedo Soriano, organiza la jornada ‘Remo en el Mes Rosa’, este domingo, 26 de octubre, de 09:30 a 11:30 horas, en el Centro Deportivo Municipal Estanque del Retiro. Esta actividad de concienciación y visibilización se enmarca en el Mes de Sensibilización sobre el Cáncer de Mama, que se celebra todos los años en octubre. La actividad es gratuita y está dirigida preferentemente a mujeres y hombres que hayan superado esta enfermedad.

La jornada constará de dos partes: una de introducción al remo mediante máquinas de remo ergómetro (simuladores indoor del movimiento que se realiza en el agua) y otra sesión en el agua a bordo de yolas de cuatro plazas con timonel, en la que se pondrán en práctica los movimientos aprendidos en tierra. La actividad está limitada a 40 participantes, distribuidos en dos grupos de 20 personas para garantizar una atención cercana y evitar aglomeraciones. La inscripción se realiza enviando un correo electrónico a contacto@remomadrid.org.

El remo proporciona fortaleza física y psicológica en las personas con cáncer de mama. En distintos grupos se ha observado que su práctica, adaptada a las características de esta población, no solo reactiva aquellos segmentos corporales afectados por el cáncer de mama, sino que mejora el ritmo cardíaco, la tensión arterial y el rendimiento aeróbico, aumentando la calidad de vida.

‘Remo en el Mes Rosa’ es una invitación a remar juntos hacia la recuperación, la fortaleza y la esperanza. Es una oportunidad para conectar con otras personas, descubrir el poder del deporte y celebrar la vida.

Periódico digital de la Ciudad de Madrid (España)

Te puede interesar

Manifestación en El Cañaveral para reclamar la construcción de equipamientos...

El movimiento vecinal anima a participar en la...

Desmantelado un importante punto de venta de droga...

Herida una policía al ser atropellada en el...

Barajas celebra este sábado el Certamen Nacional de...

Abierto el plazo para el campamento urbano del...

Finalizadas las obras de mejora del enlace de...

Madrid sortea este viernes otras 378 viviendas, la...

Muraltalaz amplía su catálogo urbano con nuevos murales...

Luz verde a la reforma integral del pabellón...

Comentarios

Adblock Detected

Please support us by disabling your AdBlocker extension from your browsers for our website.