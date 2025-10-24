Remar para sanar: El Retiro acoge una jornada gratuita para personas con cáncer de mama

La Junta Municipal de Retiro, en colaboración con la Federación Madrileña de Remo, el club de remo Retiro 66 y el Espacio de Igualdad Elena Arnedo Soriano, organiza la jornada ‘Remo en el Mes Rosa’, este domingo, 26 de octubre, de 09:30 a 11:30 horas, en el Centro Deportivo Municipal Estanque del Retiro. Esta actividad de concienciación y visibilización se enmarca en el Mes de Sensibilización sobre el Cáncer de Mama, que se celebra todos los años en octubre. La actividad es gratuita y está dirigida preferentemente a mujeres y hombres que hayan superado esta enfermedad.

La jornada constará de dos partes: una de introducción al remo mediante máquinas de remo ergómetro (simuladores indoor del movimiento que se realiza en el agua) y otra sesión en el agua a bordo de yolas de cuatro plazas con timonel, en la que se pondrán en práctica los movimientos aprendidos en tierra. La actividad está limitada a 40 participantes, distribuidos en dos grupos de 20 personas para garantizar una atención cercana y evitar aglomeraciones. La inscripción se realiza enviando un correo electrónico a contacto@remomadrid.org.

El remo proporciona fortaleza física y psicológica en las personas con cáncer de mama. En distintos grupos se ha observado que su práctica, adaptada a las características de esta población, no solo reactiva aquellos segmentos corporales afectados por el cáncer de mama, sino que mejora el ritmo cardíaco, la tensión arterial y el rendimiento aeróbico, aumentando la calidad de vida.

‘Remo en el Mes Rosa’ es una invitación a remar juntos hacia la recuperación, la fortaleza y la esperanza. Es una oportunidad para conectar con otras personas, descubrir el poder del deporte y celebrar la vida.