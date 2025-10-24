DistritosNoticiasPuente de Vallecas

Desmantelado un importante punto de venta de droga en Puente de Vallecas donde vivía un menor

Agentes de la Policía Nacional, en colaboración con Policía Municipal de Madrid, han desmantelado un importante narcopiso en el distrito de Puente de Vallecas en el que residía un menor de edad. Hay un hombre y una mujer detenidos, ambos de nacionalidad española.

Los agentes tuvieron conocimiento que desde este punto de venta, regentado por dos hermanos, se distribuían diferentes sustancias estupefacientes. Por ello, el pasado 8 de octubre se llevó a cabo la entrada y registro en la vivienda donde su pudieron incautar 250 dosis de cocaína, diez dosis de heroína así como básculas de precisión y 720 euros en efectivo.

Los investigadores descubrieron que un menor residía en ese domicilio teniendo que convivir con el tránsito de compradores y con la droga que se comercializaba. Finalmente, un hombre y una mujer han sido detenidos como presuntos autores de un delito contra la salud pública.

