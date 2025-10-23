Más Madrid lleva a los tribunales la licencia de Almeida al crematorio de la M-40

El grupo municipal en el ayuntamiento de Madrid y el grupo parlamentario en la Asamblea regional de Más Madrid han presentado un recurso contencioso-administrativo contra la licencia concedida por el Gobierno de José Luis Martínez-Almeida (PP) para la construcción de un horno crematorio en el tanatorio de la M-40, gestionado por Parcesa.

En la demanda, a la que ha atenido acceso GACETÍN MADRID, Más Madrid exponen que tras las alegaciones de numerosos vecinos y el Informe de Evaluación Ambiental de Actividades la solicitud ya fue desestimada por el Ayuntamiento en fecha 30 de marzo de 2016 al apreciar la falta de adecuación del proyecto a los requisitos fijados en la normativa municipal en relación con la ubicación de instalaciones del tipo de crematorios, fundamentando que la instalación del horno no respetaba la distancia mínima de 250 metros respecto de otros usos exigida en el artículo 52.3 de la Ordenanza de Protección de Medio Ambiente de Madrid.

Inciden en que la quema de cadáveres cerca de las viviendas podría conllevar «la emisión de gases y metales pesados, que en la proporción que resulta supondrán un riesgo para la salud». Y que el crematorio tiene una apertura de emergencia «que permitiría una evacuación directa al exterior de gases de combustión sin depurar» mediante «una segunda chimenea».

Con todo ello, la concejala de Más Madrid adscrita a Usera, Olga Martínez, critica que se trata de «un claro incumplimiento del mandato del Tribunal Supremo, que en ningún caso obligaba al Ayuntamiento a otorgar la licencia». «Encima Almeida autoriza la construcción del crematorio sin realizar el necesario estudio sobre el posible impacto que esto tiene en la calidad del aire y en la salud de las personas. Los daños a la salud, como ya se lo hemos advertido muchas veces, no son recuperables», ha expuesto.

Olga Martínez ha denunciado que este crematorio se va a instalar en un barrio que «no tiene otros equipamientos y dotaciones que están siendo muy demandados desde hace años y que suponen una mejora en la vida de los vecinos».

«Hemos presentado esta demanda contra un crematorio que no debería funcionar nunca», ha relatado Martínez, concluyendo que a Almeida «no se le ocurriría meter un crematorio en pleno Barrio de Salamanca, ¿no? Pero no tiene ningún problema en que se haga en el barrio de San Fermín».