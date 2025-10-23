Madrid ciudadNoticias

Madrid Río acoge este fin de semana el 20º Salón para la Adopción de Animales de Compañía

Gacetín Madrid

La Comunidad de Madrid organiza la XX edición del Salón para la Adopción de Animales de Compañía, una iniciativa que busca fomentar la acogida responsable de mascotas y sensibilizar sobre su bienestar en los hogares. Este evento, en el que el Ejecutivo autonómico ha destinado más de 82.000 euros, se celebrará durante los días 25 y 26 de octubre, en horario de 11:00 a 19:00 horas, en la explanada de Puente del Rey de la capital, ubicada en Madrid Río.

A lo largo del fin de semana, se desplegarán 50 carpas, 26 de ellas dedicadas a asociaciones de protección y entidades públicas, 20 al acogimiento de perros y 4 al de gatos. Así, los visitantes tendrán la oportunidad de conocer a los animales y dialogar con expertos, que podrán asesorarles y resolver las dudas que tengan sobre sus cuidados. Asimismo, podrán realizar búsquedas virtuales y encontrar a la mascota que más se adapte a su estilo de vida. Además, también tendrán la posibilidad de iniciar los trámites del proceso de adopción.

Esta edición contará con la participación del Centro Integral de Acogida de Animales de la Comunidad de Madrid (CIAAM), el Colegio Oficial de Veterinarios de Madrid (COLVEMA), el Centro de Protección del Ayuntamiento de la capital, la asociación Benemeritvm, dedicada al cuidado de canes que han trabajado en la Guardia Civil, Héroes de 4 Patas, que buscan hogar a los perros de trabajo jubilados, y una veintena de entidades colaboradoras. Como novedad, estarán presentes ocho municipios más (Alcalá de Henares, Alcorcón, Leganés, Majadahonda, Parla, Rivas, Torrelodones y la Mancomunidad Henares-Jarama) y sus correspondientes protectoras.

En los últimos diez años, esta feria ha conseguido una media de más de 250 adopciones, y, en 2024, este número aumentó logrando 313 acogimientos: 237 de perros y 76 de gatos. Mediante este tipo de iniciativas, el Ejecutivo regional busca concienciar a los ciudadanos sobre el abandono y responsabilizar del cuidado animal.

Periódico digital de la Ciudad de Madrid (España)

Te puede interesar

Madrid rebajará el tipo del IBI, calculará la...

Cinco detenidos por violentos atracos a punta de...

Más Madrid lleva a los tribunales la licencia...

Madrid celebra el Día de las Bibliotecas con...

Herido grave un trabajador de la Línea 6...

Convocada una manifestación este jueves por el aborto...

El dilema de la mamografía en Madrid: 21...

El Retiro se llenará de coches clásicos de...

Madrid guarda un minuto de silencio por el...

Cortada la circulación en la Línea 10 de...

Comentarios

Adblock Detected

Please support us by disabling your AdBlocker extension from your browsers for our website.