Madrid Río acoge este fin de semana el 20º Salón para la Adopción de Animales de Compañía

La Comunidad de Madrid organiza la XX edición del Salón para la Adopción de Animales de Compañía, una iniciativa que busca fomentar la acogida responsable de mascotas y sensibilizar sobre su bienestar en los hogares. Este evento, en el que el Ejecutivo autonómico ha destinado más de 82.000 euros, se celebrará durante los días 25 y 26 de octubre, en horario de 11:00 a 19:00 horas, en la explanada de Puente del Rey de la capital, ubicada en Madrid Río.

A lo largo del fin de semana, se desplegarán 50 carpas, 26 de ellas dedicadas a asociaciones de protección y entidades públicas, 20 al acogimiento de perros y 4 al de gatos. Así, los visitantes tendrán la oportunidad de conocer a los animales y dialogar con expertos, que podrán asesorarles y resolver las dudas que tengan sobre sus cuidados. Asimismo, podrán realizar búsquedas virtuales y encontrar a la mascota que más se adapte a su estilo de vida. Además, también tendrán la posibilidad de iniciar los trámites del proceso de adopción.

Esta edición contará con la participación del Centro Integral de Acogida de Animales de la Comunidad de Madrid (CIAAM), el Colegio Oficial de Veterinarios de Madrid (COLVEMA), el Centro de Protección del Ayuntamiento de la capital, la asociación Benemeritvm, dedicada al cuidado de canes que han trabajado en la Guardia Civil, Héroes de 4 Patas, que buscan hogar a los perros de trabajo jubilados, y una veintena de entidades colaboradoras. Como novedad, estarán presentes ocho municipios más (Alcalá de Henares, Alcorcón, Leganés, Majadahonda, Parla, Rivas, Torrelodones y la Mancomunidad Henares-Jarama) y sus correspondientes protectoras.

En los últimos diez años, esta feria ha conseguido una media de más de 250 adopciones, y, en 2024, este número aumentó logrando 313 acogimientos: 237 de perros y 76 de gatos. Mediante este tipo de iniciativas, el Ejecutivo regional busca concienciar a los ciudadanos sobre el abandono y responsabilizar del cuidado animal.