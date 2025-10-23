Madrid celebra el Día de las Bibliotecas con un amplio programa de actividades gratuitas para los lectores más jóvenes

La Comunidad de Madrid conmemora el Día de las Bibliotecas con un amplio programa de actividades gratuitas dirigidas a niños de entre 4 y 12 años. Bajo el lema ¡Felicidades biblioteca!, doce centros públicos de la región ofrecerán talleres de ilustración, creatividad, cómic, medioambiente y animación a la lectura los días 24 y 25 de octubre.

Las bibliotecas participantes son: Luis Rosales (Carabanchel), Pedro Salinas (Centro), José Luis Sampedro (Chamberí), Rafael Alberti (Fuencarral-El Pardo), Antonio Mingote (Latina), José Acuña (Moncloa-Aravaca), Javier Marías (Moratalaz), Miguel Hernández (Puente de Vallecas), Elena Fortún (Retiro), Luis Martín Santos (Villa de Vallecas), María Moliner (Villaverde) y José Hierro (Usera).

Cada centro ha diseñado una programación específica adaptada a su público infantil y juvenil, con propuestas que combinan la creatividad artística y el fomento del hábito lector. Los talleres incluyen desde la creación de ilustraciones y el descubrimiento del mundo del cómic, hasta actividades de concienciación medioambiental y dinámicas participativas de animación a la lectura.

Las actividades en las bibliotecas Pedro Salinas, Javier Marías y Luis Martín-Santos serán de acceso libre hasta completar el aforo disponible, lo que permitirá una participación más espontánea y flexible. Para participar en el resto de las iniciativas, será necesario realizar una inscripción previa a través de la Central de Reservas de Bibliotecas.

Además, el viernes 24, fecha oficial de la conmemoración, el Ejecutivo regional pondrá en marcha Pasamos página, una propuesta que permitirá a los usuarios devolver ejemplares prestados fuera de plazo sin recibir sanción, facilitando así el acceso y disfrute del servicio de préstamo.

Este día conmemorativo, instaurado en 1997 por la Asociación de Amigos del Libro Infantil y Juvenil, rinde homenaje al papel esencial de estos espacios como motores de cultura, conocimiento y convivencia ciudadana, especialmente en el fomento de la lectura entre las nuevas generaciones.

La red de bibliotecas públicas de la Comunidad de Madrid ofrece servicios gratuitos que van más allá del préstamo de libros, dinamizando la vida cultural de los barrios con clubes de lectura, talleres, exposiciones y encuentros con autores.