El Hospital Infanta Leonor, galardonado en los Premios Profesor Barea 2025 por su proyecto de hospitalización de pacientes a domicilio

El Hospital Universitario Infanta Leonor, perteneciente a la red sanitaria pública de la Comunidad de Madrid, ha obtenido el premio en la modalidad “Transformación de Procesos y Progreso Tecnológico” en el 23ª edición de los Premios Profesor Barea, por su proyecto de hospitalización de pacientes a domicilio, una propuesta pionera que redefine el modelo asistencial hospitalario y convierte el domicilio del paciente en una extensión clínica segura, conectada y digital. El premio, resultado de la convocatoria realizada anualmente por la Fundación Signo para distinguir proyectos novedosos que mejoran la gestión y la evaluación en salud, ha sido entregado en el Congreso de los Diputados.

El proyecto ‘Hospital sin Paredes’ se ha consolidado como uno de los modelos de transformación digital más avanzados del sistema sanitario español. Concebido como un hospital virtual y domiciliario, integra la hospitalización aguda, la monitorización remota y la atención híbrida en un mismo ecosistema asistencial, ofreciendo cuidados hospitalarios en casa con la misma seguridad, calidad y eficiencia que dentro del hospital.

La directora gerente del Hospital Universitario Infanta Leonor, Dra. Carmen Pantoja Zarza, acompañó al equipo responsable del proyecto y respaldó esta apuesta estratégica por la transformación digital. El galardón fue recogido por el coordinador de Transformación Digital del Hospital Universitario Infanta Leonor, coordinador de Urgencias, y de la Unidad de Hospitalización a Domicilio, así como líder de este proyecto, Dr. Carlos Bibiano Guillén, quien destacó: “Este premio reconoce el trabajo de muchos profesionales del hospital que han apostado por un modelo de atención más humano, digital y conectado, en el que la tecnología se pone verdaderamente al servicio del paciente”.

Desde su implantación, se han atendido a más de 2.500 pacientes, con un crecimiento anual superior al 15%, lo que demuestra que se trata de un proyecto sólido que integra progresivamente procesos clínicos que son adaptados al entorno domiciliario gracias a la tecnología avanzada. Se han implementado más de 10 programas específicos, que incluyen, entre otros, tratamientos complejos como quimioterapia o atención psiquiátrica.

Se han gestionado más de 500.000 alertas clínicas digitales, realizado 1.500 videollamadas estructuradas y administrado 300 ciclos de quimioterapia en el domicilio, con una satisfacción del paciente superior al 95%. Además, más del 52% de los pacientes ingresados tiene más de 65 años y el 10% de los usuarios de tecnología tienen más de 90 años.

Este reconocimiento “ratifica que la transformación digital de la sanidad no es solo una cuestión tecnológica, sino una oportunidad para rediseñar la atención sanitaria con criterios de valor, seguridad y experiencia del paciente”, destacó el Dr. Bibiano.

Los Premios Profesor Barea, creados en honor al profesor José Barea Tejeiro, se consolidan como un referente en el ámbito sanitario por su rigor y el prestigio de los proyectos premiados. Con este galardón, el Hospital Universitario Infanta Leonor refuerza su compromiso con la mejora continua en la calidad asistencial y experiencia del paciente, posicionándose como un referente nacional en salud digital.