El Retiro se llenará de coches clásicos de la mano de Veteran Car Club

El Veteran Car Club de España invita a madrileños y visitantes a disfrutar este domingo, 26 de octubre, de una jornada única en la que la historia del automóvil cobrará vida en pleno corazón de la capital. El III Veteran Retiro Madrid reunirá vehículos anteriores a 1930 en un recorrido cultural que culminará con una exposición abierta al público en el Paseo de Coches del Parque del Retiro.

Desde las 09:30 horas, los participantes comenzarán a concentrarse en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (Calle José Gutiérrez Abascal, 2), punto de partida de una ruta que a partir de las 10:30 recorrerá algunas de las calles más emblemáticas de la ciudad: Francisco Silvela, Alcalá, Velázquez, Diego de León, Serrano y Puerta de Alcalá, entre otras.

A partir de las 11:30, Hispano Suiza, Ford T y A, Cadillac, De Dion Bouton, Delage, Chevrolet, Rolls Royce, Fiat, Packard, un autobús Chevrolet de 1914 y el más antiguo Lezebre TYPE A de 1908 harán su entrada triunfal en el Parque del Retiro, donde permanecerán expuestos hasta las 13:30 horas para el disfrute de los visitantes. Será una oportunidad excepcional para contemplar piezas históricas de incalculable valor cultural, auténticos testigos de los primeros años del automovilismo.

El Veteran Car Club de España, organizador del evento, continúa así su labor de preservar y difundir el patrimonio histórico del motor, ofreciendo al público la posibilidad de acercarse a una parte viva de nuestra historia técnica y social. Tras la exposición, los vehículos emprenderán su recorrido de regreso hacia el punto de partida, cerrando una jornada que une pasión, cultura y memoria sobre ruedas.