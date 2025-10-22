El delegado de Políticas de Vivienda y presidente de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de Madrid (EMVS Madrid), Álvaro González, ha visitado esta mañana el barrio de Begoña, acompañado del concejal del distrito Fuencarral-El Pardo, José Antonio Martínez Páramo, y de representantes de la Asociación de Vecinos Begoña, para recorrer las zonas donde se desarrollará el plan de acción previsto dentro del Plan Regenera Madrid.

Durante la visita, González ha destacado que “el objetivo es conseguir que este barrio de Begoña sea más saludable desde el punto de vista social, ambiental y funcional, configurando un entorno donde se favorezca la convivencia vecinal y la mejora de la calidad de vida de sus habitantes y reforzando la identidad del barrio”. Asimismo, ha agradecido la implicación de la asociación de vecinos, subrayando que las entidades ciudadanas son esenciales para definir propuestas ajustadas a las necesidades reales del territorio.

Un barrio con más de seis décadas de antigüedad

Begoña es una unidad de regeneración con una población de 8.369 habitantes repartidos en 4.003 viviendas. Su superficie, superior a las 21 hectáreas, 217.711 m², está declarada en su totalidad como Zona de Especial Transformación Urbana. El barrio presenta una antigüedad media de más de 60 años, lo que conlleva importantes carencias en accesibilidad, movilidad y calidad ambiental.

En este ámbito de regeneración, más de un 15 % de las aceras no cumplen con la normativa de accesibilidad. Asimismo, tanto el número de árboles como la superficie de espacio libre por vivienda se sitúan por debajo de la media. La indefinición urbanística de muchos de los espacios interbloque exige un estudio detallado para que la intervención municipal sea precisa, eficaz y, sobre todo, posible.

El barrio está dividido originalmente en dos zonas, con tipologías edificatorias diferenciadas: bloques que superan las cinco alturas y otros de menos. Aunque se han realizado actuaciones puntuales por parte de los vecinos como la instalación de rampas o la mejora de zonas verdes concretas, no se ha podido realizar una intervención integral como la que plantea el Plan Regenera por la indeterminación jurídica de los suelos.