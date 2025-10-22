Plan Regenera Madrid: una apuesta por la ciudad consolidada

El Plan Regenera Madrid es el instrumento estratégico con el que el Ayuntamiento afronta la regeneración urbana de la ciudad construida antes de 1985, priorizando las áreas más vulnerables. El plan actuará en más de 85 km² —el 60 % del tejido residencial consolidado—, beneficiando a 1,2 millones de viviendas, lo que equivale al 80 % del parque residencial de la ciudad, y a casi 2,6 millones de habitantes, el 75 % de la población madrileña.

El modelo de intervención se sustenta en el concepto de barrio saludable, basado en tres ejes fundamentales: social, ambiental y funcional. Estos principios orientan la definición de las actuaciones hacia barrios cohesionados e integradores, verdes y sostenibles, accesibles y seguros.

En la primera fase, el plan desarrollará intervenciones en 14 distritos, de los que ya se han iniciado actuaciones en Villaverde, Villa de Vallecas, Moratalaz y Usera, con un acuerdo marco de 141 millones de euros para la ejecución de las obras. Begoña es una de las primeras unidades de regeneración sobre las que se elaborará un plan de acción que incluirá un estudio de titularidad del espacio libre y un diagnóstico exhaustivo con directrices de urbanización, que permitirá la elaboración de un plan especial para regularizar el suelo y la ejecución de las obras previstas.

Álvaro González ha recordado que “el Plan Regenera no solo rehabilita edificios, sino que transforma los barrios para mejorar la calidad de vida de sus vecinos”. El trabajo conjunto con las asociaciones, ha subrayado, “permite diseñar soluciones más ajustadas a las necesidades reales de cada barrio; en Begoña vamos a actuar en sus espacios interbloque, mejorando la accesibilidad, la movilidad peatonal y la calidad ambiental y dotando al barrio de espacios de encuentro y convivencia”.