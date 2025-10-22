Los mayores llevarán al pleno de San Blas su enfado por el retraso en la construcción del centro de mayores de Las Rosas

La Asociación Vecinal Las Musas-Las Rosas ha realizado un llamamiento a las personas mayores del barrio para que acudan este miércoles 22, de octubre, a las 17:00 horas al pleno de la Junta Municipal de San Blas-Canillejas para demandar la construcción del Centro de Día y Centro de Mayores que fue aprobado por Cibeles en marzo del año pasado. La entidad pedirá también una solución a los problemas de cobertura de telefonía móvil en la zona.

El pleno del distrito de San Blas-Canillejas de hoy se prevé movido. La Asociación Vecinal Las Musas-Las Rosas ha realizado un llamamiento a los mayores de este barrio para acudir a las 17:00 a la Junta Municipal y mostrar su enfado ante el retraso en la construcción del Centro de Día y de Mayores de Las Rosas. “Llevamos 16 años esperando el centro de mayores que nos prometieron. Yo tengo ya 90 años y como sigan los retrasos muchos mayores ya no estaremos aquí cuando lo abran”, indica Pablo Morena, portavoz de la entidad vecinal.

El pleno de Cibeles aprobó por unanimidad en marzo del año pasado la ejecución del equipamiento en el lugar sugerido por el colectivo de barrio, una parcela que se encuentra entre las calles Suecia, Elba y Helsinki. Desde entonces, las cosas apenas se han movido. Por ello, la asociación planteará la siguiente pregunta en el pleno del distrito de esta tarde: “¿Tiene conocimiento la Junta Municipal de San Blas-Canillejas del estado de ejecución y/o desarrollo del Centro de Día y Centro de Mayores de Las Rosas?”.

El Consistorio contempla destinar a este proyecto 150.000 euros este año, 1,5 millones de euros en 2026, 6,5 millones en 2027 y 2 millones en 2028, de tal forma que el equipamiento no se podrá disfrutar hasta ese año, unos plazos demasiado grandes para los mayores de Las Rosas. Ante esta previsión, la asociación vecinal reclama incluir el gasto de 6,5 millones de 2027 en los presupuestos municipales de 2026 con el fin de acortar las fases de ejecución de la obra.

Recordemos que la reivindicación del centro de mayores de Las Rosas, el barrio más poblado de San Blas-Canillejas, tiene más de 16 años, desde que Alberto Ruiz-Gallardón la incluyera en el programa electoral con el que ganó las elecciones municipales de 2007.

Problemas con la cobertura de telefonía móvil

Otro de los temas que el movimiento vecinal llevará al pleno del distrito de esta tarde es el problema de la falta de cobertura de telefonía móvil en los barrios de Las Rosas y parte de Amposta, Hellín y Arcos.

Hace aproximadamente un año se desinstaló una antena que se hallaba a 300 metros del Estadio Metropolitano y desde entonces la cobertura es muy deficiente en esas zonas. Por ello, la Asociación Vecinal de Las Musas-Las Rosas demanda al Ayuntamiento la cesión de una parcela municipal durante una década al menos para la instalación de una antena que sirva para reemplazar a la eliminada.