El PSOE pide conocer los gastos del viaje de Ayuso a Texas (EEUU) y al GP de Fórmula 1 y «su coste real para los madrileños»

El Grupo Parlamentario Socialista (PSOE) en la Asamblea de Madrid ha presentado hasta 13 preguntas al Gobierno de la Comunidad de Madrid para conocer los gastos del viaje de la presidenta a Austin, en el estado de Texas de Estados Unidos de América (EEUU).

Los socialistas piden rendir cuentas sobre la asistencia de Ayuso y su equipo al gran premio de Fórmula 1 en el circuito de las Américas y «su coste real para los madrileños». Entre las cuestiones planteadas se pregunta por el número de entradas adquiridas, si hubo invitación formal, para cuántas personas, quiénes son esas personas o si la asistencia a ese evento estuvo «relacionada con los acuerdos económicos que se han firmado en Texas por parte de la presidenta de la Comunidad de Madrid».

«Cada vez que celebra su cumpleaños, o cada vez que a ella se le complica la situación política en la Comunidad o que su entorno tiene problemas con la justicia, pone tierra de por medio de manera literal, con el dinero de todos. Y los madrileños no tienen por qué costear estas huidas emocionales tan necesarias para la presidenta de la Comunidad», ha señalado Mar Espinar, portavoz del PSOE en la Cámara regional madrileña.

Fotos: Comunidad de Madrid.