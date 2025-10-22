ComunidadNoticias

El PSOE pide conocer los gastos del viaje de Ayuso a Texas (EEUU) y al GP de Fórmula 1 y «su coste real para los madrileños»

Gacetín Madrid

El Grupo Parlamentario Socialista (PSOE) en la Asamblea de Madrid ha presentado hasta 13 preguntas al Gobierno de la Comunidad de Madrid para conocer los gastos del viaje de la presidenta a Austin, en el estado de Texas de Estados Unidos de América (EEUU).

Los socialistas piden rendir cuentas sobre la asistencia de Ayuso y su equipo al gran premio de Fórmula 1 en el circuito de las Américas y «su coste real para los madrileños». Entre las cuestiones planteadas se pregunta por el número de entradas adquiridas, si hubo invitación formal, para cuántas personas, quiénes son esas personas o si la asistencia a ese evento estuvo «relacionada con los acuerdos económicos que se han firmado en Texas por parte de la presidenta de la Comunidad de Madrid».

«Cada vez que celebra su cumpleaños, o cada vez que a ella se le complica la situación política en la Comunidad o que su entorno tiene problemas con la justicia, pone tierra de por medio de manera literal, con el dinero de todos. Y los madrileños no tienen por qué costear estas huidas emocionales tan necesarias para la presidenta de la Comunidad», ha señalado Mar Espinar, portavoz del PSOE en la Cámara regional madrileña.

Fotos: Comunidad de Madrid.

Periódico digital de la Ciudad de Madrid (España)

Te puede interesar

Cae en Madrid una banda dedicada al robo...

Madrid evita 50 intentos de ‘okupación’ con su...

El Gobierno de Ayuso insta a 6 grandes...

Cortada la circulación en la Línea 1 de...

Los madrileños consumirán este año 550.000 kg de...

Ayuso pide a Trump que elimine los aranceles...

Madrid lanza nuevos recursos divulgativos para mejorar la...

Madrid bate su máximo histórico de contaminación por...

Desmantelado un taller clandestino de despiece de motos...

Casi 13.000 madrileños acuden al Centro de Salud...

Comentarios

Adblock Detected

Please support us by disabling your AdBlocker extension from your browsers for our website.