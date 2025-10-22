Madrid destinará 17,3 millones de euros a las obras de mejora de la Línea 7B de Metro entre San Fernando y Barrio del Puerto

La Comunidad de Madrid ha invertido 17,3 millones de euros en las obras de mejora del tramo de la Línea 7B de Metro comprendido entre San Fernando y Barrio del Puerto, en el municipio de Coslada. En concreto, el Consejo de Gobierno ha aprobado la actualización del contrato del proyecto constructivo, que ha permitido optimizar los materiales empleados y ajustar los trabajos a las condiciones reales del terreno, logrando una actuación más eficiente.

Durante la ejecución de estos trabajos, desarrollada por la Dirección General de Infraestructuras desde junio de 2024, se han utilizado 600 toneladas de mortero necesario para la impermeabilización y consolidación de las paredes del túnel. Además, en las tareas de refuerzo en superficie se han utilizado más de 10.000 toneladas de hormigón, equivalentes al volumen de tres piscinas olímpicas.

Los estudios técnicos han confirmado que el suelo presenta una resistencia óptima superior a la estimada inicialmente y que el hormigón de la plataforma y la contra bóveda ofrece un excelente estado de conservación. Este exhaustivo trabajo ha sido esencial para garantizar el correcto funcionamiento de la 7B, lo que permitirá reabrir por completo la línea el próximo mes de noviembre con plenas garantías de seguridad.

Tal y como anunció la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, durante el Debate del Estado de la Región, la recuperación total del servicio beneficiará a más de 120.000 viajeros, facilitando la conexión de los ciudadanos de San Fernando de Henares y Coslada con la capital y con la red de Cercanías. En los últimos años, el Gobierno regional ha invertido en total más de 120 millones de euros en la rehabilitación de la infraestructura.

De igual forma, la Administración autonómica ha iniciado ya de oficio más de un centenar de procedimientos de responsabilidad patrimonial por los daños ocasionados en diversos inmuebles en el municipio sanfernandino a consecuencia de las obras del túnel de la L7B, de los cuales la Consejería de Vivienda, Transportes e Infraestructuras ya ha compensado a 80 de ellos por valor superior a los 11 millones de euros.