Convocada una manifestación este jueves por el aborto en la pública en Madrid: solo el 0,47% se hace en la red regional

La Comisión por el Derecho al Aborto de Madrid ha convocado una concentración frente a la Real Casa de Correos (Puerta del Sol), sede de la Comunidad de Madrid, para este jueves 23 de octubre a las 19:30 horas.

Bajo el lema “No nos vamos, Ayuso, nos quedamos a abortar en la sanidad pública de la Comunidad de Madrid”, colectivos y organizaciones feministas buscan denunciar lo que consideran una «ofensiva de ataques» contra el derecho a la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) por parte de la derecha y la extrema derecha.

El registro de objeción de conciencia

La principal demanda de la concentración es la creación y regulación inmediata del registro de objetores de conciencia, tal como establece la Ley 1/2003. Las convocantes señalan que este registro es «imprescindible para acabar con la opacidad que permite que servicios enteros se declaren objetores».

Para respaldar esta urgencia, aportan un dato contundente: «el año pasado, solo el 0,47% de los abortos realizados en la Comunidad de Madrid se practicaron en centros de la red pública». Exigen que la objeción sea la excepción y no la norma.

Críticas al Ayuntamiento y al Gobierno central

La protesta no solo apunta a la Comunidad de Madrid, sino que también critica al Ayuntamiento de Madrid por el «desmantelamiento de los espacios de Igualdad», considerándolos «pilares fundamentales para la defensa de los derechos sexuales y reproductivos». Le exigen basar sus políticas en la evidencia científica.

Asimismo, reclaman al Ministerio de Sanidad la elaboración y actualización de la Estrategia Estatal de Salud Sexual y Reproductiva, la cual lleva 15 años sin revisarse, considerándola una «herramienta imprescindible» para garantizar plenamente este derecho.

Peticiones y obstáculos denunciados

En su manifiesto, la Comisión denuncia los «innumerables obstáculos» para ejercer el derecho al aborto, destacando las dificultades que genera la Ley de Extranjería para «aquellas mujeres y disidencias sin tarjeta sanitaria».

El colectivo exige: