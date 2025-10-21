UGT denuncia el «estrangulamiento financiero» de las universidades madrileñas por Ayuso

UGT Servicios Públicos de Madrid ha denunciado el «estrangulamiento financiero» de las universidades madrileñas por parte del Gobierno de la Comunidad, encabezado por su rpesidenta Isabel Díaz Ayuso.

El sindicato ya expuso, hace menos de un año, que la partida que se destinó a las universidades públicas en los Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para el año 2025 por parte del Gobierno regional «son insuficientes y sus repercusiones afectarían de lleno a las condiciones laborales del personal de las universidades, así como a la generación de empleo en los campus madrileños».

Sin embargo, el Consejero de Educación, Ciencia y Universidades Emilio Viciana, en recientes declaraciones públicas, «mantiene la posición eludiendo su responsabilidad en la crisis del sistema universitario madrileño, que en lo público afecta al apartado económico».

«En lugar de acudir a la raíz del problema, la financiación, ha optado por profundizar en la insuficiencia de los recursos y otorgar unos préstamos que conllevarán una política de recortes que se centrarían en las retribuciones y en los derechos laborales de las personas trabajadoras de las universidades, pues el análisis del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso sitúa el problema en el Capítulo 1», subrayan.

«La situación es grave»

La Universidad Complutense de Madrid no puede pagar la nómina completa de su personal. La Universidad Rey Juan Carlos ha recurrido a una política de recortes en la contratación de su profesorado, una práctica que ya realiza la Universidad Autónoma de Madrid. Esta es la realidad «que existe en estos momentos y cuya solución es única: una financiación justa y suficiente para las universidades públicas madrileñas».

«Resulta llamativo que las dos universidades con más estudiantes de la Comunidad de Madrid sean las primeras en somatizar los signos de estrés, al mismo tiempo que el equipo de Isabel Díaz Ayuso se sitúa a la cola en inversión en estudiantes universitarios del conjunto de comunidades autónomas2, inciden desde UGT.

Desde UGT Servicios Públicos de Madrid «actuaremos con la contundencia que sea necesaria para defender los derechos del personal de las universidades públicas y seguiremos en la primera línea de la protección de un sistema universitario público al servicio de la sociedad y del bien común».