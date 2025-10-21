Madrid bate su máximo histórico de contaminación por ozono

Ecologistas en Acción ha publicado su informe estatal sobre ozono, que analiza los datos recogidos en casi 500 estaciones oficiales de medición repartidas por todo el territorio español, entre el 1 de enero y el 30 de septiembre de 2025.

El ozono es un contaminante muy complejo, que no tiene una fuente humana directa, sino que se forma en la superficie terrestre en presencia de radiación solar por la combinación de otros contaminantes denominados precursores, emitidos por el transporte (en especial los vehículos diésel), las centrales termoeléctricas, ciertas actividades industriales, la ganadería intensiva o los vertederos. Se trata por tanto de un contaminante típico de primavera y verano.

El ozono es el contaminante atmosférico que año tras año afecta a más población y territorio en España, y el más estrechamente ligado al cambio climático, por su relación con la radiación solar. Durante 2025, sus niveles han sido los más altos de la última década, desde el año 2015, como consecuencia de las dos intensas y prolongadas olas de calor del verano, el más cálido desde que se dispone de registros.

El informe de Ecologistas en Acción toma como referencia el nuevo valor objetivo para la protección de la salud aprobado para 2030 por la Unión Europea. De acuerdo a este umbral, que se evalúa por periodos de tres años consecutivos, el aire contaminado por ozono habría afectado durante el trienio 2023-2025 a más de 12 millones de personas en España. En otras palabras, uno de cada cuatro españoles habría respirado en 2025 un aire que incumpliría el nuevo estándar legal de la Unión Europea.

Considerando el obsoleto valor objetivo trienal establecido por la normativa todavía vigente, la población que habría respirado aire con más ozono del permitido en el trienio 2023-2025 desciende hasta 8 millones de personas, un 17 % de la total. En otras palabras, uno de cada seis españoles habría respirado en 2025 un aire que todavía incumple el actual estándar legal del ozono, tras década y media de su entrada en vigor.

Finalmente, si se tiene en cuenta el valor recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), más estricto que el objetivo legal y más acorde con una adecuada protección de la salud, el aire contaminado por ozono ha afectado en 2025 a 47 millones de personas en España, el 97 % de su población. Es decir, casi toda la población española ha respirado en 2025 un aire con más ozono del recomendado por las autoridades sanitarias.

La frecuencia de las superaciones del valor objetivo legal ha recuperado la de los años previos a la pandemia de la COVID-19, con un aumento del 5 % en relación al promedio de las registradas en el periodo 2012-2019, en el conjunto del Estado. 2025 ha sido además el año con más superaciones del umbral de información a la población desde 2015, con 320 registradas a 30 de septiembre, concentradas en la Comunidad de Madrid y Cataluña.

Durante 2025, la Comunidad de Madrid se ha confirmado como el territorio español con una mayor contaminación por ozono, con casi todas sus estaciones de medición por encima del nuevo objetivo legal. La ciudad de Madrid ha vuelto a batir su récord histórico de este contaminante, que también ha repuntado en Andalucía, el litoral mediterráneo (Illes Balears, Cataluña, Región de Murcia, Melilla), Castilla y León y Extremadura, y se ha reducido en el Valle del Ebro, la cornisa cantábrica, Castilla-La Mancha, Comunitat Valenciana y Canarias.

En veintiséis zonas de Andalucía, Illes Balears, Castilla-La Mancha, Cataluña, Comunitat Valenciana, Extremadura, Comunidad de Madrid y Región de Murcia se ha incumplido el vigente objetivo legal en el trienio 2023-2025, al excederlo en al menos una de las estaciones de medición ubicadas en su interior. Siendo una treintena las zonas donde se incumpliría el nuevo objetivo legal aprobado para 2030, con 18 millones de habitantes.

La contaminación por ozono debe abordarse como un problema sanitario de primer orden, que causa cada año hasta 10.000 muertes en España, según la Agencia Europea de Medio Ambiente, afectando a niñas y niños, mayores, mujeres embarazadas y personas con enfermedades cardiorrespiratorias. Durante el verano de 2025, el Instituto de Salud Carlos III ha estimado un exceso de 3.840 muertes por el elevado calor y el ozono.

La información a la ciudadanía por parte de las administraciones públicas no es ni adecuada ni ajustada a la gravedad del problema. Muy pocas autoridades cuentan con protocolos de actuación frente a los episodios de ozono. Y todavía en 2025, los gobiernos de Aragón, Asturias, Extremadura y País Vasco no han advertido a la población, como es preceptivo, mientras las demás comunidades afectadas se han limitado a difundir avisos rutinarios, por procedimientos que no han permitido una difusión eficaz de la información.

Ecologistas en Acción pide al gobierno la urgente aprobación del Plan Nacional de Ozono, tras cinco años de estudios científicos preparatorios, mientras siete comunidades carecen aún de planes autonómicos para reducir este contaminante, por el incumplimiento desde 2010 de los vigentes objetivos legales, pese a las condenas recibidas del Tribunal Supremo y los tribunales de Castilla y León, Navarra, Cataluña y Comunitat Valenciana.

Las principales vías de actuación para reducir la contaminación del aire por ozono son disminuir el tráfico motorizado, sustituir los disolventes orgánicos por agua, el ahorro energético, ordenar el actual despliegue caótico de las energías renovables, las Áreas de Control de Emisiones del Mar Mediterráneo y el Atlántico Noreste y penalizar fiscalmente los vehículos diésel y la aviación, así como compostar los biorresiduos y una moratoria para las nuevas macrogranjas que reduzcan las emisiones de metano, responsable de los elevados niveles de ozono de fondo en Europa y España.