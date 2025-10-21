DistritosNoticiasSalamanca

Desmantelado un taller clandestino de despiece de motos robadas en el distrito Salamanca (Madrid)

Dos personas han sido detenidas en el distrito de Salamanca tras una exhaustiva investigación que culminó con el desmantelamiento de un sofisticado taller clandestino de despiece de vehículos. La Policía Municipal de Madrid ha informado que los arrestados están acusados de un delito de robo con fuerza de motocicletas.

La llamada ‘operación Ghost Motor’ se extendió durante meses. Las pesquisas se iniciaron el pasado 19 de mayo y finalizaron con éxito el 6 de octubre, fecha en la que se ejecutaron las detenciones y el registro del local.

El engaño del siniestro

El modus operandi de los responsables consistía en obtener motocicletas robadas para desmontarlas. Los componentes sustraídos, especialmente las piezas del motor, eran posteriormente vendidos al público o a otros talleres. El engaño radicaba en hacer pasar estas piezas de segunda mano por componentes legítimamente recuperados de vehículos siniestrados que estaban siendo reparados.

La Comisaría de Coordinación Judicial del Distrito de Salamanca estuvo a cargo de la investigación que permitió identificar y localizar este centro de operaciones ilegales.

Un cuarto secreto y dos fosos camuflados

Durante el registro del taller, los agentes de la Policía Municipal descubrieron ingeniosos métodos de ocultación: un cuarto secreto disimulado tras un panel de cartón y yeso; y dos fosos subterráneos camuflados bajo tablones de madera.

En estos escondites, la policía realizó incautaciones significativas: se encontraron cinco motocicletas robadas que estaban listas para ser desmanteladas, además de diez motores cuya numeración confirmaba que pertenecían a vehículos que figuraban en los registros oficiales como sustraídos.

