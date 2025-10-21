Hortaleza cede el uso de cinco campos de fútbol que garantizarán la continuidad del deporte base

El concejal de Hortaleza, David Pérez, ha firmado hoy las actas de concesión demanial de uso de cinco instalaciones deportivas básicas del distrito que se han adjudicado en régimen de libre concurrencia a los clubes deportivos locales, “lo que garantizará la continuidad del deporte base para más de 3.400 niños y niñas que practican fútbol en estas instalaciones”, ha explicado.

Las entidades concesionarias son el Club Deportivo Canillas, el Club Deportivo Spartac de Manoteras, la Asociación Deportiva Villa Rosa, el Club Deportivo Trivema Naval y el Club Deportivo Olímpico de Hortaleza, a las que se les cede el uso de la IDB Canillas, IDB Barrio del Querol, IDB Nevado del Cumbal, IDB Trinquete e IDB Barrio de Las Cárcavas, respectivamente. Estas concesiones, de carácter gratuito, tienen una duración inicial de dos años prorrogables hasta cuatro, para la realización de actividades deportivas, sociales y formativas vinculadas al deporte base.

En este sentido, el concejal ha recordado que “los más de 35.000 m² de superficie deportiva” que suman estas instalaciones “son referencia en el deporte madrileño de cantera” y beneficiarán a los más de 3.400 deportistas federados y de base vinculados a estos cinco clubes. Pérez les ha agradecido “el importante papel” que desempeñan en el distrito, “fomentando el deporte y los hábitos saludables, sobre todo en los chavales”.

Las entidades deportivas tienen la responsabilidad del mantenimiento, limpieza y conservación de las instalaciones, así como la asunción de gastos de servicios y suministros y la suscripción de una póliza de seguro de responsabilidad civil y daños.